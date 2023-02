Detonációk

Újabb robbanások Heves vármegyében: volt, aki ijedtében elmenekült otthonából

2023.02.13 08:19 ma.hu

Még kedden jelentek meg az első hírek arról, hogy robbanásszerű hangokat észleltek Heves Vármegyében. Még a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium mérőműszerei is észlelték. Végül a honvédség akkor választ adott, hogy a gépeik gyakorlatoztak kedden, és ez okozhatott hangrobbanást, de azt elképzelhetetlennek tartották, hogy ezek akkor erejűek lettek volna, hogy a szeizmológiai obszervatórium mérőműszerei, valamint a helyiek is észlelhették volna.



Pénteken azonban ismét volt két robbanás Heves vármegyében - írja az Index. Kiderült, hogy az újranyitás alatt álló bányában végeztek robbantásokat. Volt, aki annyira megijedt, hogy el is menekült az otthonából. A bánya ugyanis a lakóövezet közvetlen közelében található, azonban a helyieket nem értesítették, hogy robbantani fognak.