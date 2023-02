Török-szíriai földrengés

Így érkezett haza a Baptista Szeretetszolgálat mentőcsapata a törökországi földrengés helyszínéről - videó

Vasárnap reggel megérkezett a budapesti Liszt Ferenc-repülőtérre a Baptista Szeretetszolgálat mentőcsapata - a HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoport az egészségügyi szakemberekkel együtt összesen 18-an, 8 keresőkutyával Törökországból -, ahol 7 embert mentettek ki a romok alól.



Az Antakyában öt napon át dolgozó csapat 2 tonna felszereléssel együtt az Isztambulból jövő járattal érkezett. A csoportot a családtagok, a kollégák és a sajtó képviselői mellett a török nagykövetség képviselői fogadták virággal, tapssal, ennivalóval.

A földrengés sok embert nagyon apró helyekre szorított be, ahol mínusz 7 fokos hidegben kellett a túlélőknek megvárniuk, míg a mentőcsapatok értük érkeznek, közben pedig naponta 4-5-6 különböző erősségű utórezgés következményeivel is számolni kellett - fejtette ki, utalva arra, hogy sajnos nem minden túlélőt lehetett ilyen körülmények között kijuttatni.



A csapat tagjai közül kiemelte egy "kereszttüzes" 19 éves kolléga teljesítményét, aki első alkalommal dolgozott valós katasztrófahelyszínen, embert próbálóan.



A körülmények katasztrofálisak, nincs világítás, vízellátás, az emberek a sarkokon tüzet raknak, hogy melegedjenek és levest főznek, amiből a segítőket is megkínálják. A túlélők sátrakban és mára már üzemanyag nélkül maradt autókban alszanak, kevés a kialakított szálláshely, ahol biztonságosan túlélhetik a hideget - részletezte.



A szeretetszolgálat elnöke beszélt arról, hogy eddig 10 millió forint segélyt juttattak el a földrengés károsultjainak, és folytatni szeretnék a programokat, legközelebb hétfőn indul egy szállítmányuk, ezúttal Szíria területére.



Magyarországról a szervezet adatai szerint 156-an utaztak Törökországba a földrengés túlélőinek kimentésére, 7 szervezet irányítása mellett.



A Református Szeretetszolgálat az MTI-t korábban arról tájékoztatta, hogy első csapata szombat este érkezett vissza Budapestre; a 6 tagú csapat mentőkutyákkal együtt február 7-én utazott ki a földrengés sújtotta területre. A szervezet második, 11 tagú csoportja továbbra is kiküldetésben van, és folyamatosan végzi a szolgálatát - írták az MTI-hez eljuttatott anyagban.