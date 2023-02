Pártok-LMP

Tiltakozik az új recski bánya megnyitása ellen az LMP

A politikust elmondása szerint a lakók hívták a településre, miután pénteken meghallották az előkészítő robbantásokat, amiről szintén nem értesítették őket.

Tiltakozik az új recski bánya megnyitása ellen az LMP, mert elfogadhatatlan, hogy az itt élők megkérdezése nélkül létesüljön ilyen üzem a házaik közvetlen közelében - mondta az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese szombaton, a Heves megyei településen tartott, online közvetített sajtótájékoztatóján.



Kanász-Nagy Máté elfogadhatatlannak tartja, hogy a falu közigazgatási határán belül nyissanak bányát úgy, hogy ahhoz a helyiek megkérdezése nélkül járult hozzá a polgármester. Emlékeztetett: Recsk környékén korábban is bányásztak, de ilyen közel a házakhoz még nem. Ennek következményeit, a környezeti ártalmakat, a zajt és a szennyezést az itt élőknek kell elviselniük - emelte ki.



A politikust elmondása szerint a lakók hívták a településre, miután pénteken meghallották az előkészítő robbantásokat, amiről szintén nem értesítették őket. Kanász-Nagy Máté az elhangzottak alapján Lantos Csaba energiaügyi minisztert is hívta, hogy látogasson el a helyszínre, de nem kapott tőle választ.



Az LMP frakcióvezető-helyettese szerint jobb lett volna el sem kezdeni a beruházást, de legalább fel kell függeszteni, amíg nem derül ki, hogy minden szabályos volt-e. Az LMP figyelni fogja a fejleményeket, folytatja a tiltakozást, és az Országgyűlésben is képviselni fogja a recskiek érdekeit - tette hozzá.