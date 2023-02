Török-szíriai földrengés

Félelmet nem ismerve keresi az embereket a romok alatt a szolnoki Életjel mentőcsoport legkisebb tagja

Bár szombaton a legtöbb mentőcsapat hazaindult Törökországból, a mentésben részt vett egy olyan kutya is, akinek a fotója az elmúlt napokban bejárta a közösségi médiát: Smile, a 13 éves mentőtacskó a szolnoki Életjel mentőcsoport tagja.



A Blikk úgy tudja, hogy az ország egyetlen mentőtacsija már számos mentés során bizonyított, és kedd éjszaka óta a földrengés sújtotta területeken, összeomlott épületekben igyekszik a túlélők, vagy egyre inkább a romok alatt fekvő halálos áldozatok nyomára vezetni a mentőexpedíció tagjait.



Turi László, a szolnoki csoport vezetője a lapnak elmondta, hogy nagyon kemény munka van mögöttük, amelyből Smile is alaposan kivette a részét. Hozzátette, a kistestű kutya kiváló munkát végez az átfésülésre váró, óriási területeken.



A hatkilós Smile az elmúlt években bizonyított, első földrengéses bevetése 2016-ban Ecuadorban volt. Kutatott már a Dunában holttestek után a Hableány baleseténél, itthon pedig megkülönböztetett figyelemmel kísérik a munkásságát.



Vizsgái szerint képes halott és élő személyek felkutatására, romok átvizsgálásra, és a vízben lévő testeket is képes jelezni. Mindezen tudásáról az elmúlt bő évtized alatt éles helyzetekben is számot adott. Az apró kutyát nem is annyira étellel, mint inkább játékkal motiválják, egy sípoló kis gumielefánt a kedvence. A gyakorlatok során is ezt kapja jutalomként – jegyzi meg a lap.