Török-szíriai földrengés

Azonnali segítséget nyújt Törökországnak a Magyar Honvédség

Katonai sátrakat ajánlott fel a Magyar Honvédség a törökországi természeti katasztrófa következményeinek enyhítésére szombaton; az 50 "csapatsátort" Dunaharasztiban adták át a török fél logisztikai munkatársai részére - közölte a Honvédelmi Minisztérium az MTI-vel.



Azt írták, hogy a nagy stabilitású honvédségi katonai sátrak jellemzője az egyszerű és gyors telepíthetőség, áttelepíthetőség különböző talaj- és szélsőséges éghajlati viszonyok mellett is.



Sokrétű felhasználása mindössze a belső berendezésen és kialakításon múlik, így szálláshelyen túl adminisztratív, egészségügyi, vagy akár raktározási feladatok végzésére is alkalmassá tehető - tették hozzá.



A sátrak összefűzhetőségének köszönhetően a hasznos terület tetszőlegesen sokszorozható.



A sátrak - fűtőberendezés telepítésével és matracok elhelyezésével - akár nyolc ember ideiglenes elszállásolására is alkalmasak.



A Magyar Honvédség azonnali segítségnyújtásaként felajánlott ötven 63M katonai sátrat a török fél dunaharaszti logisztikai központjában vették át, ahonnan a segélyszállítmány közúton indul el hamarosan Törökországba - áll a tárca közleményében.