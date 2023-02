Ellátás

Mentőszolgálat: továbbra is zökkenőmentes az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszer Hajdú-Biharban

A Magyar Orvosi Kamara február 4-én tartott rendkívüli országos küldöttközgyűlésén megfogalmazott, az új ügyeleti szerződések aláírásának megtagadására vonatkozó felhívás ellenére. 2023.02.11 07:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Továbbra is zökkenőmentesen és jól működik az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszer Hajdú-Bihar vármegyében az indulás óta eltelt egy hét tapasztalata alapján - mondta az Országos Mentőszolgálat szóvivője pénteken az MTI érdeklődésére.



Győrfi Pál kitért arra, hogy a Magyar Orvosi Kamara február 4-én tartott rendkívüli országos küldöttközgyűlésén megfogalmazott, az új ügyeleti szerződések aláírásának megtagadására vonatkozó felhívás ellenére Hajdú-Biharban az elmúlt hat napban 40 százalékkal emelkedett az Országos Mentőszolgálattal szerződést kötött felnőtt háziorvosok száma.



A február 1-jén indult új rendszer szerint Hajdú-Bihar vármegyében 16 és 22 óra között tizenegy telephelyen háziorvosi ügyeleti ellátás működik, 22 és 8 óra között pedig sürgősségi ügyeletet nyújt a mentőszolgálat, és a 1830-as központi ügyeleti telefonszámra is több száz hívás érkezett indulása óta.



Győrfi Pál beszámolt arról, hogy az elmúlt 24 órában a háziorvosi ügyeleti ellátást a tizenegy telephelyen 35 felnőtt és 5 gyerek vette igénybe, azaz a betegforgalom átlagosan háziorvosi ügyeletenként 3,6 beteg volt. A 22 óra utáni sürgősségi ügyeletben az öt telephelyen 11 beteg kért ellátást csütörtökön. A 16 és 8 óra közötti ügyeleti időszakban mindössze egy beteget kellett a lakásán ellátni - ismertette.



A szóvivő elmondta azt is, hogy az új ügyeleti rendszerben eddig hatszáz beteget láttak el a vármegyében, a 1830-as telefonszámra pedig átlagosan napi kétszáz hívás érkezik. Sokan csak tanácsot, információt kérnek - jegyezte meg.

Az Országgyűlés által decemberben elfogadott, az egészségügyi alapellátásról szóló törvénynek megfelelően időben és területileg is fokozatosan zajlik az új, egységes ügyeleti rendszer bevezetése; elsőként Hajdú-Bihar vármegyében változott a rendszer februártól.



Az új ügyeleti rend az ország többi vármegyéjében az év során fokozatosan lép életbe, erről a lakosságot és a háziorvosokat is folyamatosan tájékoztatják. A változásig a többi vármegyében az eddig megszokott rend szerint zajlik az orvosi ügyelet.



A cél, hogy az év végére - Budapest kivételével - az egész országban egységes, a betegek számára az eddiginél jobb ellátást biztosító, a sürgősségi ellátórendszer elemeivel összekapcsolt ügyeleti rendszer működjön.



A sürgősségi ügyelet vagy a mentőellátás telefonszáma február 1-jétől Hajdú-Bihar vármegyében a 1830-as lett. Ezen a számon hétköznap 16 óra és másnap reggel 8 óra között, szombat, vasárnap és ünnepnapokon egész nap lehet segítséget kérni.



A mentőszolgálat korábban jelezte: a 1830-as telefonszám mellett továbbra is működik a korábbi, Hajdú-Bihar vármegyei 06/52-506-303 szám is.



A 1830-as számon a mentők szakembere fogadja a hívást, és az ügyeleti időben hirtelen jelentkező, illetve súlyos egészségi problémák esetére magas szakmai színvonalú és biztonságos megoldást biztosít.



A hívások kezelése rögzített vonalon, beteg- és minőségbiztosítási szempontokból visszakövethetően, az aktuális szakmai betegosztályozási (triázs) irányelveknek megfelelően történik - írták.