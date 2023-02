Évforduló

Több mint 30 éves a 112-es segélyhívó szám

Több mint 30 éves a 112-es segélyhívó szám - tudatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pénteken az MTI-vel.



Azt írták, hogy az Európai Unió tagállamaiban minden év február 11-én emlékeznek meg az egységes európai segélyhívó szám napjáról.



A 112-es nap célja, hogy felhívja a figyelmet a segélyhívó szám fontosságára és megfontolt használatára.



A segélyhívó számot több mint 30 évvel ezelőtt az Európai Unió kezdeményezésére hozták létre, hogy a bajbajutottaknak csak egy számot kelljen megjegyezni, ha segítségre szorulnak - emlékeztettek.



Hozzátették, hogy a 112-es telefonszám bárhonnan, bármilyen (mobil és vonalas) hálózatról körzetszám nélkül, ingyenesen hívható Európa összes országában.



A legtöbb mobiltelefonon a billentyűzár feloldása nélkül is hívható. Sőt, még abban esetben is lehet 112-es hívást kezdeményezni, ha már kimerült a díjkeret a mobiltelefonon - írták.



Felidézték, hogy az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) létrehozása adja meg jelenleg is a segélyhívások kezelésének alapját. Ez a rendszer egy összetett konzorcium munkája nyomán jött létre, melyben a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség volt a projektgazda, de részt vett benne a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató, valamint a szabályozási és a hírközlési szolgáltatók felé, moderációs szerepkörben az NMHH is.



Két hívásfogadó központot alakítottak ki, az egyiket Miskolcon, a másikat Szombathelyen. A segélyhívásokat a vezetékes, illetve mobilszolgáltatók irányítják a miskolci és szombathelyi hívásfogadó központokba, ahol a bejelentett eseményről egy elektronikus adatlap készül, s a helyadatok alapján értesítik a rendőrség, a tűzoltók, illetve a mentők megfelelő tevékenységirányító központját, amennyiben tényleges segélyhívásról van szó. A hívások több mint 50 százaléka ugyanis nem valós segélyhívás - jegyezték meg.



A korábbi segélyhívó számokhoz, a 104, 105, illetve 107-es hívásokhoz képest a 112-es hívások azért hatékonyabbak, mert itt rögtön dönteni tudnak a diszpécserek, ha egy autóbalesethez nemcsak mentőket, hanem a tűzoltók speciális egységét is értesíteni kell, amire a balesetet bejelentő esetleg nem is gondolt.



Ezért a továbbra is működő korábbi segélyhívó számokat is fokozatosan átállítják, hogy azok is a két hívásfogadó központba fussanak be - áll a közleményben.