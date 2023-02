Önkormányzat

Debreceni polgármester: kihívásokkal és lehetőségekkel teli az idei költségvetés

Kihívásokkal, de egyúttal lehetőségekkel telinek nevezte Debrecen idei büdzséjét a város polgármestere a tervezetet bemutató sajtótájékoztatón csütörtökön.



Az idei költségvetést 181,69 milliárd forintos, a tavalyinál 1,64 százalékkal kisebb főösszeggel terjesztik a közgyűlés elé, bár ez az év közben érkező forrásokkal a 200 milliárdot is átlépheti - közölte Papp László (Fidesz-KDNP).



Kiemelte: két év után hitelt is vesz fel a város, 2,5 milliárd forint értékben, ebből mintegy 1,6 milliárd forintot egy konkrét beruházásra fordítanak.



Részletezte: 52,62 milliárd forint beruházási főösszeg mellett 27,23 milliárd forint helyiadó-bevételre számítanak, ez 28 százalékkal több az egy évvel korábbinál.



A kisvállalkozásoknak biztosított 50 százalékos adókedvezményt ebben az évben kivezetik - közölte a polgármester.



Elmondta, hogy a beruházási főösszeg azért lényegesen kisebb az előző évihez képest, mert a nagyobb beruházások véget értek, illetve az uniós támogatásokkal egyelőre nem tudnak számolni.



Arról is tájékoztatott, hogy a működési költségvetés kiadási főösszege 61,88 milliárd forintról 89,25 milliárdra nő az idén, ugyanis többek között az infláció miatt plusz 3,5 milliárd forint bérnövekménnyel és 6,3 milliárdos energiaár-növekménnyel kell számolnia a városnak.



Papp László beszámolt arról, hogy a költségvetés négy nagy területre fókuszál: gazdaságfejlesztés, közlekedésfejlesztés, környezetvédelem és egészségfejlesztés.



Gazdaságfejlesztésre 20 milliárd forintot szán a város: két nagy gazdasági övezet fejlesztésére fordítják a legtöbb pénzt; a közlekedésfejlesztés 9,2 milliárd forintjából a legtöbbet a Sas utcai mélygarázs kialakítására költik; a környezetvédelem 1,7 milliárdos keretéből a panelprogram újraindítására és a véderdősítés folytatására is fordítanak jelentősebb összeget; egészségügyi szűrőprogramokat indít a város a klinikával és a Debreceni Egészségfejlesztési és Alapellátási Intézet közösen.



Új bölcsődék is létesülnek, és több épületet korszerűsítenek; folytatódik a Pallagi úti idősotthon felújítása, valamint az Epreskerti Általános Iskola tornacsarnoka is megépülhet. A kulturális fejlesztések sorában a nyáron adhatják át a város társulatának a Csokonai Színházat - közölte a polgármester.



A költségvetési tervezet részleteit a következő napokban a szakterületeket felügyelő alpolgármesterek ismertetik, a büdzsé elfogadásáról február 23-án dönt a város közgyűlése.