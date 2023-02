Ellátás

Energiaügyi Minisztérium: mostantól önálló államtitkárság felel a víziközmű-ágazat megerősítéséért

Az Energiaügyi Minisztériumban önálló államtitkárság jön létre, amely a víziközmű-ágazat megerősítéséért felel. Az államtitkárságot 2023. február 8-ától V. Németh Zsolt vezeti - jelentette be a tárca az MTI-hez szerda este eljuttatott közleményében.



A döntést a minisztérium azzal indokolta, hogy "a kormány célja a közműszolgáltatások színvonalának emelése, az ágazat köztulajdonú vállalatai működőképességének biztosítása, a nemzeti vízkincs védelme és hatékony hasznosítása".



"A víziközmű-szolgáltatások megbízhatósága és fenntarthatósága hosszabb távon is alapvetően befolyásolja a magyar emberek életminőségét, ezért az új szervezeti egység kiemelt feladata a víziközmű-szolgáltatások szabályozása és felügyelete, valamint az ágazatban jelentős szereppel bíró önkormányzatokkal való együttműködés" - áll a közleményben.



V. Németh Zsolt 25 éve országgyűlési képviselő, 2010-től a Vidékfejlesztési Minisztériumban, azt követően 2014 és 2018 között a Földművelésügyi Minisztériumban töltött be államtitkári tisztséget. Tavaly óta a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztosként tevékenykedik.