Illegális bevándorlás

Bakondi György: sok migráns érkezik új országokból

Sok migráns érkezik a balkáni útvonalon olyan új országokból is, amelyekből korábban nem volt jellemző a tömeges illegális bevándorlás - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában példaként afgánokat, indiaiakat, pakisztániakat, nepáliakat, bangladesieket említve.



Bakondi György ennek okát abban látja, hogy a 2015 óta az Európai Unióba bejutott milliók, valamint az illegális bevándorlást szervező bandák azt híresztelik nekik, hogy "van bejárat" az EU-ba, és úgysem tudják kitoloncolni őket.



Hozzátette: 2015 óta csak a koronavírus-járvány idején lassult jelentősen az illegális bevándorlás, mert egyes nemzetállamok akár a hadsereg bevetésével lezárták határaikat, és ez akadályozta, lassította a migrációs folyamatot.



Már kiépültek azok az embercsempész-hálózatok, amelyek Afganisztántól vagy Indiától egészen Németországig vállalják a szállítást - jelentette ki Bakondi György, ezeket "mélyen konspirált, titkosszolgálati módszereket alkalmazó" hálózatokként jellemezve, amelyek egymással is szemben állnak a területek és a haszon megszerzéséért.



Megjegyezte: gyakran civil, "Soros György által finanszírozott" szervezetek is közreműködnek az illegális határátlépésben, és segítséget nyújtanak jogi lépések megtételében a migránsoknak.



Bakondi György úgy fogalmazott: a 2015 óta tartó migrációs folyamatnak súlyos közbiztonsági, nemzetbiztonsági, szociális, egészségügyi következményei lettek, és az európai országok polgárai egyre inkább fenyegetettnek érzik magukat.



Kiemelte azonban, hogy Románia és Bulgária elmaradt schengeni csatlakozása kapcsán új gondolatok merültek fel az EU migrációs politikájában, hogy a bolgár-török határt meg kell erősíteni, esetleg kerítés finanszírozásával is.



Reményeit fejezte ki, hogy a biztonság iránti igény - a közelgő uniós választásokra is tekintettel - arra ösztönzi az Európai Tanácsot és az Európai Bizottságot, hogy a migrációs politikájában a külső határok őrizetére nagyobb hangsúlyt helyezzen.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című szerda reggeli műsorában azt mondta: idén már 11 300 határsértőt fogtak el a magyar határon, és 113 embercsempész ellen indult büntetőeljárás.



A határokon tapasztalható folyamatos nyomás miatt várakozással tekint a csütörtökön kezdődő Európai Tanács ülésre, amely tárgyalja a migrációs helyzetről szóló előterjesztést is - jelezte a belbiztonsági főtanácsadó.