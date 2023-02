Földmozgás

Valami akkorát reccsent az országban, hogy bemérték a földrengés-figyelő eszközök is

Kedden délelőtt több bejelentés is érkezett az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba, amely szerint földrengéshez hasonló jelenséget tapasztaltak Heves vármegye területén, délelőtt 10 órakor (Heves, Boconád, Átány, Tarnaörs településeken).



"Obszervatóriumunk megvizsgálta az esemény szeizmométerek által regisztrált hullámformáját, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenség nem földrengéshez kapcsolódik, hanem valamilyen helyi hatás következmény" - írták a szakemberek a Facebookon.



"Emellett megfigyeltük, hogy a Piszkéstetőn üzemelő infrahang állomásunkon is megjelenik ebben az időpontban a jelenség, így vélhetően egy nagy hanghatásnak köszönhetőek a bejelentett észlelések. Önök is tapasztalták a különös jelenséget?" - tették fel a kérdést a szeizmológusok. A kommentelők pedig úgy vélik, itt valami nincs rendben...



A lenti ábrán a szeizmométerek és infrahang állomás regisztrátumai láthatóak.