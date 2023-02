Egészségügy

Fejleszti terhesdiagnosztika- és várandósgondozó központját az SZTE

Százötvenmillió forintos beruházással fejleszti terhesdiagnosztika- és várandósgondozó központját a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a városból, illetve a járás más településeiről érkező kismamák ellátása új helyszínre is került - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.



A közlemény szerint a központ a déli klinikakertben, a Szikra soron egy 65 millió forintból felújított épületben kapott helyet. További 85 millió forintból fejlesztik az eszközparkot, valamint a páciensek kényelmét is szolgáló bútorzatot.



A központban - ahol tágas, felújított váróterem fogadja az érkezőket - négy vizsgálóban látják el a pácienseket. Ott végzik a labor-, valamint a CTG- (kardiotokográfiás) vizsgálatokat, és védőnői konzultációra is lehetőség nyílik. A megújult informatikai rendszernek köszönhetően - amelynek fejlesztése még folyamatban van - a páciensek ellátása előjegyzés szerint történik, így időpontra érkezettek behívása gördülékenyebb lesz majd.



Idézik a közleményben Németh Gábort, az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának vezetőjét, aki hangsúlyozta, az új központ létrehozásának egyik előnye, hogy a kismamák ellátása sokkal közelebb került a klinikához.



A kétszintes központban a pácienseket a földszinten vizsgálják, az emeleten pedig a dolgozók kiszolgálóhelyiségeit alakították ki. A kismamákat öt-hat főállású szakorvos és mintegy tíz nővér és védőnő látja el. Emellett a közeljövőben az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kara szakvizsgára készülő rezidenseinek is lehetőséget kívánnak adni a gyakorlati tapasztalatszerzésre - tudatta a professzor, aki egyben az orvostudományi kar szakképzési dékánhelyettese is.