Közérdekű adatigényléseket nyújt be a Párbeszéd a Samsung-gyár ügyében

Vajon a vízügyi hatóság hányszor, hol és mikor mérte a gyár megnyitása óta a talajvízben az NMP nevű mérgező anyag jelenlétét? 2023.02.06 13:31 MTI

A Párbeszéd közérdekű adatigényléseket nyújt be a gödi Samsung-gyár ügyében - jelentette be a párt frakcióvezetője.



Szabó Tímea hétfői, online sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a gyár bővítése kapcsán a múlt héten tartottak egy közmeghallgatást, de azon nem kaptak válaszokat a kérdéseikre.



A Párbeszéd ezért a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-hez fordul, hogy megtudja, milyen köbméterenkénti áron kapja a Samsung-gyár a vizet, valamint fizet-e vízkészletjárulékot és ha igen, akkor mennyit - közölte a képviselő.



A párt a magyar államtól, illetve a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól azt szeretné megtudni, hogy a vízügyi hatóság hányszor, hol és mikor mérte a gyár megnyitása óta a talajvízben az NMP nevű mérgező anyag jelenlétét - hangsúlyozta. Megjegyezte, arra is kíváncsiak, hogy milyen típusú monitoringkutak működnek Gödön és azok milyen mélyen vannak a talajban?



A Párbeszéd az államtól és az EON-tól azt kérdezi, hogy az üzem milyen áron kapja az áramot - jelentette be. Hozzátette, a kormánytól pedig azt akarják megtudni, hogy hol és milyen technológiával tervezik visszagyűjteni és feldolgozni a gödi gyárból származó, elhasznált akkumulátorokat? A Párbeszéd szintén a kormánytól kérdezi, hogy hány olyan balesetnek, tűzesetnek kell történnie, hogy "alsó hangon" legalább százmillió forintos büntetéseket kapjon a gyár, és hány tűzeset után kell bezárni az üzemet - fogalmazott Szabó Tímea.



A politikus azt is elmondta, hogy összegyűlt a Párbeszéd által kezdeményezett, az akkumulátorgyárak telepítéséről és a kormány akkumulátorgyártás-stratégiájáról szóló parlamenti vitanap összehívásához szükséges számú képviselői aláírás.