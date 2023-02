Kék Bolygó

Áder János: ne töltsünk hat óránál többet képernyő előtt!

Az internet, a közösségi média, a digitalizáció volt a témája Áder János volt államfő Kék bolygó című podcastja hétfőn megjelent adásának. 2023.02.07 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A beszélgetőtársak a függőség kialakulása ellen azt javasolták, hogy ötéves kor alatt ne adjunk "kütyüt" a gyerek kezébe, ne töltsünk hat óránál többet képernyő előtt, és a könyvolvasás is maradjon életünk része.



A legnépszerűbb videómegosztón is elérhető műsor vendége Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar jövőfesztivál alapítója, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány elnöke volt, akinek Nonkonform című könyve adta a beszélgetés alapját.



Böszörményi-Nagy Gergely azt mondta, ellentétben a "technooptimistákkal" - akik a technológiai fejlődésben szükségszerűen kedvező folyamatot látnak - ő szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a mostani digitális technológiák életünkre gyakorolt hatása kizárólag pozitív lenne.



Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány elnöke megjegyezte: az internet megjelenésével egyfajta hurráoptimista hangulat uralkodott a technológiával összefüggésben, amely egyben komoly információrobbanást is hozott.



Böszörményi-Nagy Gergely erre reflektálva azt mondta, "komoly kérdőjelek vannak a körül", hogy az emberi agy képes-e befogadni ennyi információt.



Sokan feltették már a kérdést, hogy a technológia szolgál-e minket, vagy mi szolgáljuk a technológiát - jegyezte meg, hozzátéve: egyfajta digitális szolgaság az, amikor önkéntelenül pörgetjük a hírfolyamot.



Áder János szerint mindenkinek fel kellene mérnie, mennyi időt tölt a képernyő előtt, és mennyi ebből a hasznos tevékenység.



A korábbi köztársasági elnök a Nonkonform című könyvből idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy a digitális olvasás a papíralapúhoz képest jelentősen "roncsolja" a figyelem képességét.



Böszörményi-Nagy Gergely szerint az ő generációja az utolsó, amely még emlékszik az internet nélküli világra. A digitális világ drámai hatást váltott ki a 2000-es évek után születetteknél - mondta.



Kitért arra, hogy gyakran nem tesznek különbséget az interneten egy értékteremtő tudós és egy TikTok-sztár elérése, népszerűsége között. Sok esetben a "trash" tartalom lesz populáris, míg elitistának tartják az oktatási célúakat - fűzte hozzá.



Böszörményi-Nagy Gergely szerint központi szabályozási megoldás nem létezik, azt az otthoni szokások körül kell keresni, valamint a természetben töltött idő és egyéb "analóg elfoglaltságok", mint például a társasjátékok is segítenek frissen tartani a tudatot és az érzékszerveket.