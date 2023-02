Környezetkárosítás

Az LMP kikéri az akkumulátorgyárak adókedvezményeinek adatait

Az LMP közérdekű adatigényléssel fordul a kormányhoz, hogy megtudja, milyen megállapodást kötött a kabinet a CATL kínai akkumulátorgyártó céggel.



Ezt Csárdi Antal, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese vasárnapi budapesti - online is közvetített - sajtótájékoztatóján jelentette be.



Úgy fogalmazott: ez közadat, "tudnunk kell, milyen adókedvezményeket, illetve egyéb juttatásokat nyújt a kormány annak érdekében, hogy ez a rendkívül környezetszennyező cég itt folytassa a tevékenységét".



Az elmúlt napokban a kormány olyan módon kommunikál az akkumulátorgyártásról - tette hozzá -, mintha attól Magyarország léte függne, azonban "a valóság ezzel szemben az", hogy azok működése jelentős környezeti károkat okozhat, illetve kockáztatja az ország víz- és energiaellátását.



"Azt gondoljuk, hogy ez nem megengedhető" - mondta Csárdi Antal.



Hozzátette: a kormány "kritika nélkül" szolgálja ki a multinacionális cégeket és nyújt nekik milliárdos, "sokszor százmilliárdos" nagyságrendű támogatásokat.



Csárdi Antal szerint látni kell azt, milyen anyagi vonzata van az adófizetőknél ezen gyárak Magyarországra költözésének.



"Ahogy Banglades sem lett ruhagyártó nagyhatalom, úgy Magyarország sem lesz akkumulátorgyártó nagyhatalom" - jelentette ki, egyúttal azt is jelezte: érdeklődve várják annak eredményét, hogy ezen cégek magyarországi megjelenése mennyibe kerül a magyar adófizetőknek.