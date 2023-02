Közlekedés

Lánchíd - Karácsony Gergely: jól működik az új forgalmi rend

Gyorsabb és kiszámíthatóbb lett a buszközlekedés a dugó nélküli Lánchídon, a mostani tesztidőszak eddigi eredményei azt igazolják, hogy jól működik az új forgalmi rend - írta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán.



Karácsony Gergely bejegyzése szerint "a lánchídi buszokon utazó napi több mint 12 ezer ember egy nap alatt összesen 368 órával kevesebb időt kell, hogy eltöltsön utazással".



Példaként említette, hogy a Krisztina térről a József nádor térig a felújítás kezdete előtt átlagosan több mint 8 percig tartott az út, ma pedig ugyanezt az utat három perccel gyorsabban, alig több mint 5 perc alatt teszik meg a buszok.



A főpolgármester azt írta: a közlekedés nemcsak gyorsabb, hanem kiszámíthatóbb is lett. "A buszok korábban rendszeresen dugóban araszoltak a hídon és környezetében, ez pedig mindenkinek rossz volt, függetlenül attól, hogy éppen autóban vagy buszban ülve ragadt be a két part közé" - fogalmazott.



Karácsony Gergely közölte, a Lánchíd forgalmát a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a továbbiakban is vizsgálni fogja, hogy a budapestiek megalapozottan formálhassanak véleményt a híd végleges forgalmi rendjéről.



A Lánchidat 2022. december 16-án helyezték ideiglenes forgalomba, azóta használhatják a BKK járatai, a taxik, valamint a kerékpárral, a motorkerékpárral és a segédmotoros kerékpárral közlekedők.



Az egyéni gépjárművel közlekedők az ideiglenes forgalmi rend értelmében nem mehetnek a hídra, behajtani tilos tábla figyelmeztet erre. Gyalog a felújítás végleges szakaszának lezárta után lehet használni a hidat.



A BKK korábban azt közölte, hogy a kivitelezés az eredeti tervek szerint - többek között a járdák és a hídfőkben lévő aluljárók befejezésével, valamint a műemléki elemek rekonstrukciójával - folytatódik, vagyis a híd a teljes átadásig munkaterület.



A híd végleges forgalmi rendjéről 2023 nyarán születik döntés, a budapestiek véleményének kikérésével.