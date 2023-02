Ukrajnai háború

Alapjogokért Központ: egyre rosszabbá válik Európa pozíciója

Az Alapjogokért Központ szerint az ukrajnai háború tekintetében egyre rosszabbá válik Európa pozíciója és jelen pillanatban nem látszik ebből a kiút sem.



Kovács István, a jogi elemző intézet stratégiai igazgatója pénteki budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette: az Európai Uniót vezető jelenlegi elit olyan "olyan mélyen mászott bele ebbe a pozícióba", hogy ebből már egyáltalán nem tud kihátrálni.



Értékelése szerint a háború tekintetében nem jók a kilátások. "Sokkal rosszabb a helyzet, mint egy hónapja, és sokkal rosszabb a helyzet, mint fél éve" - tette hozzá.



Kovács István az unió és Ukrajna viszonyát felidézve arról beszélt, hogy a kapcsolatokban az események 2013-14-ben vettek "tragikus fordulatot", amelynek megoldásában az EU vezetése azóta szeretne főszerepet játszani.



"Sokkal jobban jártunk volna, ha az EU nem csinál semmit" - mondta a stratégiai igazgató. Álláspontja szerint az uniós vezetés a háborút megelőző válságokat - köztük a 2008-2009-es pénzügyi válságot, a migrációs krízist és a koronavírus-járványt - is félrekezelte.



Úgy folytatta, hogy a kontinens sokkal jobban járt volna, az unió nem vezetett volna be szankciókat. Mint közölte, az EU "maga is" főszerepet játszik abban, hogy a kontinens is belesodródjon a konfliktusba, ami "elképesztő veszélyeket tartogat számunkra".

Kovács István kitért rá: az Egyesült Államok úgy szankcionálta Oroszországot, hogy az neki a "legkevésbé fájjon", az uniós tagországok közül pedig Magyarországnak sikerült elérnie, hogy kimaradjon a szankciók negatív hatása alól.



Kovács Attila, európai uniós kutatási igazgató az eseményen kijelentette, hogy az európai vezetők semmit nem tesznek a béke érdekében, továbbá a háborút érintő politikájuk nem az EU-s érdeket és nem az európai polgárok érdekeit tartja szem előtt.



Az energiabiztonságra térve azt mondta, hogy optimista: ezt a telet energetikai szempontból "hozni tudni fogja Európa", és nem okoz komoly ellátásbiztonsági problémákat a helyzet. Szólt arról is: ha a konfliktus katonai-biztonságpolitikai értelemben nyugvópontra is jutna, a gazdasági hatások - az elhibázott uniós szankciós és energiabeszerzési politika miatt - "velünk maradnak még középtávon".



Megfogalmazása szerint "mindenféleképpen kurzusváltásra lenne szükség" az uniós intézmények részéről, de ez a 2024 tavaszi európai parlamenti választások és az új összetételű Európai Bizottság felállása előtt már nem lehetséges.



A Brüsszel által erőltetett szankciós politika "egyértelműen zsákutcába jutott" - hangsúlyozta.



Kovács Attila kiért arra is, hogy a kettősmérce alkalmazása az EU-ukrán viszonyban is tetten érhető, mivel a uniónak "mintha nem számítana" az ukrajnai korrupció és a médiaszabadság helyzete.