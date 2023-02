Egyházak

Ferenc pápa esztergom-budapesti segédpüspökké nevezte ki Martos Levente Balázst

Ferenc pápa elfogadta a hetvenötödik életévét betöltött Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök lemondását, és kinevezte a tisztségre Martos Levente Balázst, a Központi Papnevelő Intézet rektorát - tájékoztatta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) sajtóosztálya pénteken az MTI-t.



A közleményben olvasható életrajza szerint Martos Levente Balázs 1973. november 18-án született Szombathelyen. Teológiai tanulmányait 1992-ben a budapesti központi szemináriumban kezdte, majd 1994-ben Rómába ment, ahol a Collegium Germanicum et Hungaricum növendéke és a Pápai Gergely Egyetem hallgatója volt. 1998-ban Szombathelyen szentelték pappá. A Pápai Biblikus Intézetben 2000-ben biblikus szaklicenciát szerzett.



2000 és 2007 között káplán és hitoktató, illetve teológiai tanár volt Szombathelyen.



2002-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Hittudományi Karán szerzett teológiai doktori fokozatot.



2007-től a győri szemináriumban, 2008 és 2013 között Győr és Szombathely mellett a Szegedi Hittudományi Főiskolán is biblikus tárgyakat tanított.



2010-ben a PPKE Hittudományi Karán biblikum területen habilitált.



2013-tól 2018-ig prefektus volt a győri szemináriumban.



2014-től a Pápai Biblikus Bizottság tagja. 2018-tól felnőttképzési püspöki referens Szombathelyen, 2019-től ugyanitt egyházmegyei hitoktatási felelős.



Az MKPK 2019 szeptemberében nevezte ki a Központi Papnevelő Intézet rektorává.



2019-től a PPKE Hittudományi Karának egyetemi magántanára, 2022-től a Bibliai Nyelvek Tanszékének tanszékvezetője nyilvános rendkívüli egyetemi tanár minőségben.



Papi működését a papnevelésben és tanításban töltött években is kiegészítette a lelkipásztori tevékenység. Káplán éveiből való kapcsolata a Házas Hétvége mozgalommal. Győrben a kórházi beteglátogatásba és a fogyatékossággal élők lelkigondozásába kapcsolódott be - tették hozzá.