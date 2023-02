Felsőoktatás

Egyedülálló elektronmikroszkóp beszerzésére és kutatás-fejlesztési központ kialakítására nyert támogatást a PTE

Egyebek mellett a gyógyszerkutatások és az agrártudomány területén is alkalmazható, a makromolekulák szerkezetvizsgálatára is alkalmas infrastruktúra és szakmai tudásbázis jön létre több mint ötmilliárd forint értékben a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a Richter Gedeon Nyrt. (Richter) együttműködésében - közölte az oktatási intézmény pénteken az MTI-vel.



A PTE közleménye szerint "újabb hatalmas lépést jelent a hazai kutatás-fejlesztés területén", hogy az egyetem 5,1 milliárd forintnyi támogatást nyert el egy országosan is hiánypótló, úgynevezett krio-elektronmikroszkóp (KrioEM) beszerzésére, valamint a berendezésen alapuló kompetencia központ kialakítására.



A PTE és a Richter konzorciális együttműködésében megvalósuló Krio-elekronmikroszkóp Kompetencia Központ célja, hogy - Magyarországon elsőként - "létrejöjjön makromolekulák szerkezetvizsgálatára is alkalmas infrastruktúra és szakmai tudásbázis, melynek alapja a legmodernebb készülék országosan egyedülálló és kiszolgáló egységeinek beszerzése".



A központtal "világszínvonalú módszertani lehetőséghez jut valamennyi orvosbiológiai, élő és élettelen természettudományi területeken felfedező és alkalmazott kutatásokat végző egyetemi, akadémiai és ipari kutató" - írták.



Kitértek arra, hogy elsősorban a szerkezeti kémia, biokémia, biológia, biotechnológia, az anyagtudomány és nanofizika, virológia és gyógyszerkutatás-fejlesztés, valamint az agrártudomány területén jelent áttörést az új technológia.



A központban végzett vizsgálatok nemcsak az alapkutatás, de az alkalmazott kutatások területén is kiemelkedőek, "amelynek jelentős gazdasági és társadalmi hasznosulása is lehet a jövőben" - fűzték hozzá.



A közlemény szerint, bár a KrioEM Kompetencia Központ a PTE Szentágothai János Kutatóközpontban valósul meg a pécsi egyetem munkatársainak részvételével és koordinálásával, "a mikroszkóp további felhasználását minden hazai akadémiai, felsőoktatási és szakirányú ipari partner bevonásával kívánják a kutatás szolgálatába állítani".