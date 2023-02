OMSZ

Mentőszolgálat: zökkenőmentesen elindult az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszer Hajdú-Biharban

Időben és területileg is fokozatosan megkezdődik az új, egységes ügyeleti rendszer bevezetése; elsőként Hajdú-Bihar vármegyében változott a rendszer februártól. 2023.02.02 MTI

Rendben és zökkenőmentesen elindult az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszer február 1-jén Hajdú-Bihar vármegyében - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője csütörtökön az MTI-vel.



Győrfi Pál a közleményben azt írta: február 1-jén Hajdú-Bihar vármegyében 16-22 óra között tizenegy telephelyen háziorvosi ügyeleti ellátást, 22-8 óra között pedig sürgősségi ügyeletet nyújtottak, és a 1830-as központi ügyeleti telefonszám is jól működött.



A háziorvosi ügyeleti ellátást a tizenegy telephelyen 34 beteg - köztük 11 gyermek - vette igénybe, azaz a betegforgalom átlagosan háziorvosi ügyeletenként három beteg volt. A 22 óra utáni sürgősségi ügyeleti ellátást az öt telephelyen összesen három beteg vette igénybe.



A teljes, 16-tól 8 óráig terjedő időszakban az ügyeleti egységek kilenc beteghez vonultak ki, ebből öt beteg ellátásban részesült, négy esetben pedig halottvizsgálat történt. Kórházba utalásra egy esetben volt szükség - áll a közleményben.



A mentőszolgálat korábbi tájékoztatása szerint az Országgyűlés által decemberben elfogadott egészségügyi alapellátásról szóló törvénynek megfelelően időben és területileg is fokozatosan megkezdődik az új, egységes ügyeleti rendszer bevezetése; elsőként Hajdú-Bihar vármegyében változott a rendszer februártól.



Az új ügyeleti rend az ország többi vármegyéjében az év során fokozatosan lép életbe, amiről a lakosságot és a háziorvosokat is folyamatosan tájékoztatják. A változásig a többi vármegyében az eddig megszokott rend szerint zajlik az orvosi ügyelet.



A cél, hogy az év végére - Budapest kivételével - az egész országban egységes, a betegek számára az eddiginél jobb ellátást biztosító, a sürgősségi ellátórendszer elemeivel összekapcsolt ügyeleti rendszer működjön.



A sürgősségi ügyelet vagy a mentőellátás telefonszáma február 1-jétől Hajdú-Bihar vármegyében a 1830-as lett. Ezen a számon hétköznap 22 óra és másnap reggel 8 óra között, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 14 óra és másnap reggel 8 óra között lehet segítséget kérni.



A mentőszolgálat jelezte: a 1830-as telefonszám mellett továbbra is működik a korábbi, Hajdú-Bihar vármegyei 06/52-506-303 szám is.



A 1830-as számon a mentők szakembere fogadja a hívást, és az ügyeleti időben hirtelen jelentkező, illetve súlyos egészségi problémák esetére magas szakmai színvonalú és biztonságos megoldást biztosít.



A hívások kezelése rögzített vonalon, beteg- és minőségbiztosítási szempontokból visszakövethetően, az aktuális szakmai betegosztályozási (triázs) irányelveknek megfelelően történik - írták.