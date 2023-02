Kormány

Orbán Viktor: folytatni kell a hadiipari fejlesztéseket

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban fogadta Armin Pappergert, a német Rheinmetall hadi- és járműipari nagyvállalat vezérigazgatóját - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



A megbeszélésen, melyen részt vett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is, elhangzott: tavaly, az elmúlt három évtized legnehezebb évében is rendkívüli teljesítményt nyújtott a magyar gazdaság, a magyar ipar. A veszélyek korába lépve, az ukrajnai háború idején látszik: jó döntés volt a magyar hadiipar fejlesztési programjának elindítása.



Orbán Viktor leszögezte: Magyarország megvédése a legfontosabb célunk, ezért a magyar honvédség és a hadiipar fejlesztése az európai szankciós válság ellenére sem lassulhat. Így a Rheinmetall és a magyar állam együttműködése is zavartalanul folytatódik.