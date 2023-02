Ítélet

Másodfokon is elítélte a bíróság a papi molesztálás áldozatát

A jogerős ítélet szerint a férfi zaklatta az egyház tagjait, amikor megpróbált választ kapni arra, hogy az egyház hogyan jár el az őt zaklató pap ügyében. 2023.02.01 16:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fővárosi Törvényszék szerdán kihirdetett végzésével helybenhagyta a Pesti Központi Kerületi Bíróság elsőfokú ítéletét, amelyben kétrendbeli zaklatás vétsége miatt megrovásban részesítette azt a férfit, akit azzal vádolt az ügyészség, hogy - az őt korábban ért szexuális abúzus miatti bocsánatkérés érdekében - több esetben zaklatta a katolikus egyház plébánosait - közölte a törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel.



Mint írták, a másodfokú bíróság által pontosított ítéleti tényállás szerint a terhelt több esetben - egy alkalommal 22 óra körül - felkereste a katolikus egyház egyik plébánosát annak lakásánál, arra kérve őt, álljon ki mellette a gyermekkorában - egy azóta már "laicizált" (kilépett) pap által - a sérelmére elkövetett szexuális zaklatás miatt, valamint segítse őt abban, hogy a bíboros kérjen tőle bocsánatot.



A férfi 2019 májusában és júniusában több alkalommal megjelent a plébános által tartott misén, két esetben vallási vezetőket bíráló szórólapokat helyezett el egy bazilika épületében, a 2019. márciusa és júniusa közötti időszakban napi rendszerességgel kísérelte meg telefonon is elérni a plébánost és az érseki általános helynököt hivatali, illetve magántelefonján - részletezték a közleményben.



Kitértek arra is, hogy miután a férfi ezen megkeresései sikertelenek voltak, a püspököt segítő papot annak mobiltelefonján is felhívta, részére - egy hónap alatt - hat sms-t, valamint egy elektronikus levelet küldött. Ezekben határidő megjelölésével közölte, ha nem kérnek tőle bocsánatot, illetve nem vizsgálják ki a korábbi ügyben lefolytatott eljárást, a mise közben feláll és kérdőre vonja őket.



A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2022. május 5-én kihirdetett ítéletével kétrendbeli zaklatás vétségében mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezért őt egységes intézkedésként megrovásban részesítette - idézte fel a törvényszék sajtóosztálya.



Hozzáfűzték: a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék az elsőfokú ítéletet helybenhagyta azzal, hogy "a megrovás egységes intézkedésként történő megnevezését mellőzte".



A Fővárosi Törvényszék tanácselnöke szóbeli indokolásában kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság döntőrészt helyesen értékelte a bizonyítékokat, azonban a tényállás az egyik sértett esetében a kapcsolatfelvételek számát illetően pontosításra szorult. Kiemelte azt is, hogy a jelen büntetőeljárásban nem volt vizsgálható a vádlott részvételével lefolytatott egyházi eljárás, valamint, hogy a sérelmére követtek-e el szexuális bűncselekményt - ismertették.



Az egyházi személyek mindennapi szokásos életvitele, háborítatlansága is büntetőjogi védelmet élvez - írták.

A törvényszék "az elsőfokú bírósággal szemben súlyosító körülményként értékelte azt, hogy a vádlott garázda jellegű magatartást tanúsított akkor, amikor megrugdalta a plébánia ajtaját. Az elsőfokú bíróság a legenyhébb joghátrányt, megrovást alkalmazta, melynek további enyhítése ezért fel sem merülhet" - zárul a közlemény.