Jótékonyság

Fűtési támogatást kap 460 dél-dunántúli család 25 millió forint értékben

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közvetítésével kap fűtési támogatást 460 rászoruló család 25 millió forint értékben tűzifaadományként, illetve feltöltős mérőórával biztosított áram formájában. 2023.02.01 12:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke a segítséget bejelentő szerdai budapesti sajtótájékoztatón elmondta: tíz éve dolgozik együtt a szeretetszolgálat és az E.ON Hungária Csoport, ezúttal 27 dél-dunántúli településen élő rászoruló család fűtését segítik. Ehhez az energiacég a 25 millió forint értékű támogatás mellett a szakértelmét is adja.



A szeretetszolgálat által kiválasztott támogatottak közül ötven család, amely tűzifával tud fűteni, 2,5 köbméter fát kap, több részletre elosztva; az a 400 család pedig, amelynek otthonában előre fizetős mérőóra van, feltöltött egyenleg formájában részesül a segítségben. Tíz családnál előre fizetős mérőórákat és elektromos fűtéspaneleket szerelnek fel - mondta Győri-Dani Lajos.



Az energiacég 2022 decemberében állapodott meg a karitatív szervezettel a rászorulók otthonai mellett közösségi tereket is érintő támogatásról. A térség nyolc kistelepülésén közösségi térként működő Jelenlét Házak fűtését is biztosítják, ahová melegedni, fürdeni, mosni és ruhát szárítani térnek be a helyiek - közölte Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese.