Orbán Viktor és felesége 14 millió forintot tudott félretenni

Rogán Antal és Szalay-Bobrovniczky Kristóf vagyona százmilliókkal csappant meg fél év alatt, miközben Lázár János újabb földekkel gazdagodott. 2023.02.01 08:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerdára virradó éjjel közzétették a kormánytagok és parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatait - írja a Telex. A politikusoknak a 2022. november 1-i állapotok alapján kellett beszámolniuk szűkebb családjuk anyagi helyzetének változásairól (azaz "Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot" tenniük).



Orbán Viktor miniszterelnökként, pártelnökként és országgyűlési képviselőként a következőkról nyilatkozott:

-Megtakarításként 13 997 000 forint gyűlt össze a feleségével közös számlán.

-Továbbra is felerészben az övé a 2002-ben vásárolt, Budapest XII. kerületében lévő 233 négyzetméteres családi ház, illetve a hozzá tartozó 1544 négyzetméteres telek javarésze.

-Továbbra is övé a 2013-ban vásárolt felcsúti házacska (63 négyzetméter) és a hozzá tartozó telek (2079 négyzetméter).



Orbán Viktor vagyonnyilatkozata ezeken túlmenően üres: a miniszterelnöknek nincs se saját motorbiciklije, se autója, se hajója, se repülője, se műgyűjteménye, se földje, se részvényei, kötvényei, se otthon a perselyben, se magántőkealapban nem tart pénzt. Orbán Viktor nem adósa senkinek.

A kormánytagok vagyonnyilatkozataiból is szemezgetett a lap, közülük az alábbi érdekességeket érdemes kiemelni:



Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes még mindig felerészben tulajdonosa két II. kerületi (egy 120 és egy 42 négyzetméteres) lakásnak, és haszonélvezője egy balatonfenyvesi üdülőnek. Pár antik családi bútoron kívül komolyabb ingóságról nem számolt be, ezen kívül 8 millió forintot tart otthon készpénzben.



Rogán Antal tavaly májusban 616 millió forintos megtakarításról számolt be, friss vagyonnyilatkozata szerint fél évvel később már csak 245 millió forintja volt takarékbetétben. A kabinetminiszetr bevallásából az nem derül ki, hogy mire fordította a hiányzó 371 millió forintot. Rogán Antal a Mobilsign nevű, elektronikusaláírás-hitelesítő cégtől havi 24 milliót kapott tavaly a találmánya hasznosítási díjaként.



Szalay-Bobrovnicky Kristóf honvédelmi miniszter is elköltött fél év alatt egy komolyabb összeget: 2022 júniusában csaknem 1,1 milliárd forint megtakarításról számolt be, friss bevallása szerint novemberre vagyona szűk 774 millióra apadt. A miniszternek négy cégben van továbbra is érdekeltsége: teljes mértékben az övé például a 2019-ben elhunyt Andy Vajna cégétől megvásárolt, budapesti kaszinókat üzemeltető London Capital Kft. és a szakorvosi járóbeteg-ellátással foglalkozó Új Clinic Zrt. is. Ingóságaiban látványos változás, hogy a honvédelmi miniszter eladta a 12 éves Lexusát, és most nincs saját autója.



Szijjártó Péter külügyminiszternek összesen 27,5 millió forint pihent novemberben a bankszámláján, 14 millió forinttal több mint fél évvel korábban. Szüleinek továbbra is 30 millió forinttal tartozik. A miniszter a Széchenyi István Egyetem alapítványi kuratóriumi tagságáért 1 és 5 millió forint közötti juttatást kap tavaly június óta.



Varga Mihály pénzügyminiszternek továbbra is megvannak budai és karcagi ingatlanjai, és friss vagyonnyilatkozatában már 50 százalékos tulajdonként feltüntette azt a 200 négyzetméteres, úszómedencés gyenesdiási házat, amit 2020-ban kezdett bérelni egy olyan cégtől, aminek tulajdonosa számos közbeszerzést nyert el korábban. Az ingatlan értékéről Varga Mihály nem nyilatkozott.



Navracsics Tibor területfejlesztési miniszternek 3 millió forintja van készpénzben, és 25 milliós banki tartozás lebeg a feje fölött. Ingatlanvagyona egy 83 négyzetméteres házzal gyarapodott tavaly óta. A Nemzeti Közszolgálati Egyetementől havi fél- és egymillió forint közötti fizetést kap óraadó tudományos főmunkatársként.



Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter állampapírban takarékoskodik, 90 millió forint megtakarításról számolt be. A miniszter a Mol felügyelő bizottsági tagjaként havonta 1-5 millió forint közti javadalmazásban is részesül, emellett a II. és a XII. kerületben is van egy-egy lakása.

Lázár János építési és közlekedési miniszter 2022-ben újabb földeket vásárolt, novemberben már 39 ilyen jellegű ingatlanról számolt be. Földjeiből havonta 1-5 millió forint közti bérleti díjat szed be. A miniszter 20 millió forintot tart otthon készpénzben (2 millióval többet, mint 2022 nyarán), bankszámláján 8 millió forint volt novemberben. Lázár János 55 millió forintos tartozásról adott számot friss bevallásában.



Varga Judit igazságügyi miniszter továbbra is a férjével, Magyar Péterrel közösen birtokolja a Balatonhenyén és a XII. kerületben lévő, részben hitelből és CSOK-ból vásárolt családi házaikat. A miniszter friss vagyonnyilatkozata szerint 93 millióval tartoznak még a banknak. Varga Judit említésre érdemes ingóságai közt továbbra is ott szerepel egy mesterhegedű és egy Yamaha pianínó.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek még mindig megvan két újbudai lakása, autója pedig továbbra sincs. A miniszter fél év alatt ötmilliót tudott félretenni: novemberben 13,5 milliója volt a bankban.



Csák János kulturális és innovációs miniszter tavaly novemberben állampapírokban 71 millió forintot tartott, 90 milliója volt alapkezelőnél, míg bankszámlán 18 milliót gyűjtött össze. 2016-ban vett egy Toyota Aurist, amiről idén számolt be először.



Újonc a vagyonbevallók közt Lantos Csaba energiaügyi miniszter, aki első bevallásában többmilliárdos, javarészt értékpapírokban tartott vagyonról számolt be, ami mellett valósággal eltörpülnek egyéb ingatlan és ingó vagyontárgyai, valamint havi sokmilliós juttatásai.