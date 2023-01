Konferencia

Navracsics Tibor: nehéz időket él Európa

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Európai polgárok nélkül nem létezhet Európa, és létre kell jönnie egy olyan európai belpolitikának, amely nem pusztán az európai intézményeket jelenti, hanem képviseli az európai embereket is - hangoztatta a területfejlesztési miniszter egy szakmai konferencián hétfőn Budapesten.



Navracsics Tibor a Századvég Alapítvány Kihívások és értékek - Az Európa Projekt-kutatás eredményei 2022-ben című konferencián azt mondta, az uniós intézményeknek is koncepciót kell váltani; az integráció, mint "elit projekt" mára már nem elégséges, hiszen a jelenkor migrációs, piacvédelmi, energetikai vitáit látva egyre erősebb a nyomás, hogy az európai szinten létrejövő döntések mögött épüljön ki egy olyan közösség, amely a polgárok összességét jelenti, és képes artikulálni az európai emberek véleményét.



A miniszter szerint az Egyesült Királyság kilépése a közösségből egy olyan vészjelzés volt, amelyre nem lehetett csak legyinteni, a mozzanat az európai integráció identitásának szívébe hatolt. Ez a lépés is egyértelműen jelezte, hogy az uniós intézményeknek a polgárokkal együtt újra kell gondolnia Európa jövőjét - emelte ki.