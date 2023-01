Biztosítás

MABISZ: egyre fontosabb szerephez juthat a sípályákon a felelősségbiztosítás

Az elmúlt napok havazása lendületet adhat a nehezen induló síszezonnak, és a külföldi utazás megkezdése előtt nem elég arra figyelni, hogy meglegyen valamilyen utasbiztosítás, hanem annak tartalmával is tisztában kell lennie az utazónak - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).



A téli utazók több mint hatvan százaléka köt utasbiztosítást, míg éves átlagban nagyjából csak minden második külföldre látogató - írta a MABISZ. Hozzáfűzték: azoknak, akik síelni, snowboardozni készülnek, ajánlatos a kifejezetten téli sportokra vagy extrém sportokra szabott biztosítási terméket választaniuk, ezek ugyanis jellemzően fedezik a helikopteres mentést, a baleset miatt fel nem használt napokra a síbérlet árát, bizonyos feltételek mellett téríthetik a sífelszerelés ellopását is.



A "freeride" síelőknek érdemes utánajárniuk, hogy a kijelölt sípályák elhagyásával bekövetkezett balesetre, akár az extrém sportokra kötött biztosítás is térít-e, ha igen, milyen megkötésekkel, avagy ez a szerződésben kizárásnak minősül - jegyezte meg a szervezet.



Figyelmeztettek: a nyugati sípályák környezetében gyakran magán egészségügyi intézmények működnek, márpedig ezekben a szolgáltatást nem fedezi a tb-ellátással rendelkezők számára ingyenesen kiváltható Európai Egészségbiztosítási Kártya.



Kitértek arra is: nem mindegy, tartalmaz-e a biztosítás felelősségbiztosítási elemet, és az milyen összeghatárig térít. "Beszámolók szerint főleg az osztrák, olasz, francia, svájci pályákon egy-egy nagyobb ütközés után már egyre többen nem érik be egyszerű bocsánatkéréssel, hanem jogi útra terelik az ügyet" - figyelmeztet a MABISZ. Megjegyezték: a hírek szerint az olasz síterepeken bevezették a kötelező felelősségbiztosítást, az e nélkül síelőket 100-150 eurós bírsággal büntethetik.



A szövetség kitért arra is, hogy a magasabb kategóriájú utasbiztosítások tartalmazhatnak már a járattörlésre, járatkésésre szóló biztosításokat is. Végül rámutattak, hogy - különösen az Ázsiába utazóknak - nem árt ismét tisztába kerülni a koronavírussal kapcsolatos helyi szabályokkal, és utánanézni, tartalmazza-e a biztosítás fedezetet az esetleges karanténra, a felmerülő plusz kiadásokra és a repülőjegy átfoglalásának költségeire.