Illegális bevándorlás

Rétvári: veszélyes, hogy a Frontex új vezetője nem a határok védelméről beszélt

Magyarország számára veszélyes, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) új vezetőjének első nyilatkozata nem a határok megvédéséről, hanem az NGO-k bevonásáról szólt - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



Rétvári Bence szerint egy-egy határvédelemért felelős tisztviselőnek az a feladata, hogy megvédje a határokat: azt mondja, hogy itt a határ, akinek nincs útlevele vagy vízuma, az nem léphet be az unió területére. Ehhez képest a Frontex új vezetője, Hans Leijtens az ellenkezőjét képviseli, amikor visszafordítás helyett rögtön jogi segítségnyújtásról és a határ átlépéséhez nyújtott támogatásról beszél - tette hozzá.



Rétvári Bence ezt fenntarthatatlannak nevezte, mondván, így bárki szabadon be tud jönni az EU területére.



Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt is kifejtette, hogy a közép-európai országoknak már régi problémájuk, hogy az EU szerveinek vezetőit nem arányosan választják az unió nyugati és keleti feléből - a keleti országok kárára.



Rámutatott: a határvédelem elsősorban azokat az országokat érinti, amelyeknek szárazföldi határa van nem uniós országokkal; például Bulgária, Görögország, Magyarország és Románia határvédelmi törekvéseit egy holland vezető nem fogja érteni.



Rétvári Bence a televízióban és a rádióban is beszélt a kitoloncolások eredménytelenségéről, amelyeket az Európai Bizottság már saját prezentációiban is elismer. Rádióinterjújában példaként hozta Svédországot, ahol ötven- és százezer között lehet azoknak a száma, akik az utóbbi öt évben nem kaptak tartózkodási engedélyt, és el kellett volna hagyniuk Svédországot, ám ezt nem tették, és "felszívódtak".



Az államtitkár az M1 aktuális csatorna műsorában arról is beszélt, hogy Bulgária és Románia schengeni övezethez való csatlakozásának - a szükséges feltételek teljesítése ellenére történt - osztrák és holland vétója azt mutatja, továbbra is működik a kettős mérce az EU-ban.



Azt kellene megszüntetni, hogy a lengyeleknél vagy a magyaroknál az uniós források folyósításához, a bolgároknál, románoknál a schengeni övezethez való csatlakozáshoz mindig van még eggyel több feltétel, mint a nyugat-európai országoknak - mondta Rétvári Bence.