Végrehajtót küldött volt férje az éber kómában fekvő Katalinra: 600 ezret követel a magatehetetlen asszonytól

2023.01.30 08:20 ma.hu

Katalint az édesanyja ápolja, de lassan ő is az erőforrásai végéhez közeledik: az elmúlt hetekben már többször is összeesett.



"Egyedül gondoskodom a lányomról, a gyerektartást és a rokontartást, amiért engem is beperelt, nem tudtuk fizetni, ezért végrehajtást indított ellenünk. Köpni-nyelni nem tudtam, amikor karácsony előtt egy végrehajtó kopogtatott az ajtónkon, hogy behajtson 600 ezer forintot a volt vejemnek. Próbálkozott mindennel, de mivel semmi nincs a nevünkön, üres kézzel kellett távoznia. A házunk a fiam tulajdona, aki az édesapjától örökölte" - magyarázta feldúltan a Blikknek Kistaj Éva, aki attól tart, hogy a stressz miatt még nyugdíjas kora előtt valami baj történik vele.



Varga Katalin még 2014-ben került éber kómába, amikor egy jóindulatú daganat eltávolítása után megtámadta egy kórházi baktérium - legalábbis a családja véleménye szerint. Bár a száját és a lábát már meg tudja mozdítani, Katalin felépülése így is gyakorlatilag lehetetlen.



Katalintól elvették a gyerekeit a tragikus történtek után, a nemrég nagykorúvá vált lánya azonban felvette vele a kapcsolatot - a fiáról azonban azóta sem tudnak semmit. Katalin édesanyja 100 millió forintra perli a kórházat, ám egyelőre elsőfokon nem nekik adott igazat a bíróság. A per épp a napokban folytatódott másodfokon.