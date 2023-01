Sport-diplomácia

Szijjártó: Nagy-Magyarországot ábrázoló zászlók miatt feljelentést tenni a történelmi ismeretek teljes hiányát jelenti

Az Európai Labdarúgó Szövetség FARE (Football Against Racism In Europe) nevű diszkriminációellenes csoportja gyakorlatilag önkéntes munkásőrök szervezete, tagjainak fogalmuk sincs a történelemről, ha a magyar futballválogatottat azért jelentik fel, mert mérkőzésén nagy-magyarországos zászlók jelennek meg - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.



A tárcavezető sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, hogy a FARE "gyakorlatilag önkéntes munkásőrök szervezete, amelynek tagjai azért élnek, hogy feljelenthessenek embereket teljesen agyament módon".



"Ezek az emberek valószínűleg még nem élveztek egyetlen futballmeccset sem, sosem azért mennek ki a stadionokba, hogy jól érezzék magukat, hanem hogy nézzék, hogy mit lehet feljelenteni" - mondta.



"Jól láthatóan fogalmuk sincsen a történelemről. Feljelenteni minket azért, mert az úgynevezett Nagy-Magyarországot ábrázoló zászlók jelennek meg egy stadionban, a történelmi ismeretek teljes hiányára vall" - tette hozzá.



Szijjártó Péter ennek kapcsán hangsúlyozta: "amit itt Nagy-Magyarországként írunk le, az történelmi tény, az nem revizionizmus, nem a szomszédaink fenyegetése, nem nacionalizmus".



Majd példaként hozta fel, hogy gyerekei történelematlaszában is vannak Nagy-Magyarországot ábrázoló képek. "A Dunakeszi Városi Sportegyesület következő mérkőzésén a FARE-ellenőr kitépeti majd minden gyerek történelematlaszából ezt a képet?" - tette fel a kérdést.



A miniszter nonszensznek nevezte a szervezet tevékenységét, és reményét fejezte ki, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke "megszabadítja az európai futballt ettől a munkásőr-szervezettől, mert ezek csak bajt okoztak, meg bajokat is fognak okozni".



"Jól látszik, hogy fogalmuk sincsen a világról, és halvány fogalmuk sincsen a magyar történelemről" - emelte ki.