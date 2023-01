Római-part

Főpolgármesteri Hivatal: folyik az Aranyhegyi-patak menti védmű részeként a töltés átépítése

A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fejlesztésének részeként folyik az Aranyhegyi-patak menti védműhöz kapcsolódóan a töltés átépítése - közölte a Főpolgármesteri Hivatal pénteken az MTI-vel.



Közleményük szerint jelenleg az Aranyhegyi-patak menti védmű második ütemének részeként a bal parti töltés átépítése folyik, a Nánási úti védvonalszakasztól indulóan a Szentendrei úton keresztül 1400 folyóméter hosszan.



"A fejlesztés során Budapest árvízi biztonságának évtizedek óta megoldatlan problémájára készül megoldás". A projekt várhatóan 2023 utolsó negyedévében fejeződik be - írták.



Mint a kommünikében olvasható, a Csillaghegyi-öblözet a III. kerület az Aranyhegyi-patak, Szentendrei út és Barát-patak által határolt része.



A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló árvízvédelmi projekt részeként a pünkösdfürdői védmű, illetve az Aranyhegyi-patak védművének első üteme már elkészült. Emellett folyamatban van a Római-part árvízvédelmének tervezése is.



A projekt célja a Csillaghegyi-öblözet területén az árvíz elleni védelem növelése. A fejlesztések a védművek ellenállóképességét is fokozzák.



A projekt 6,2 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósul meg - írta a Főpolgármesteri Hivatal.