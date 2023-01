Együttműködés

Navracsics Tibor: alapvető változások jönnek a területfejlesztési politikában

A következő években alapvető változások zajlanak Magyarországon a területfejlesztési politikában, szeretnék csökkenteni a Budapest-központúságot, és jobban bevonják a régiókat a döntések előkészítésébe és végrehajtásába - mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter pénteken a Nógrád vármegyei Alsópetényben, ahol kamarai vezetőkkel írt alá partnerségi megállapodást.



Országos szinten együttműködik a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK), de különösen fontos, hogy a megyei, helyi szereplők fokozottan vegyenek a döntéselőkészítésben, a döntéshozatalban, ezt követően a végrehajtásban is- mondta Navracsics Tibor.



"Szeretnénk oldani azt a Budapest-központúságot, amely nemcsak a településszerkezeti vagy a közlekedésszervezési adottságokból adódik, hanem mindeddig a fejlesztéspolitika sajátossága is volt, amelynek jegyében Budapesten születnek a döntések, sőt Budapesten születnek a tervek is, viszonylag kis nyitottsággal arra, hogy a Budapesten kívüli világ mit gondol, mire van szüksége, és hogyan lehetne egyes fejlesztéseket hatékonyabban végrehajtani" - fogalmazott.



A területfejlesztési miniszter az észak-kelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna hat vármegyéje kereskedelmi és iparkamarájának vezetőjével kötött stratégiai partnerségi megállapodást, amellyel szorosabbra fűzik a gazdasági együttműködést, összefogva a tudásbázist a területfejlesztési politikához.



A miniszter elmondta: voltak már kapcsolataik a régióban, konzultáltak az egyetemekkel, kétoldalú együttműködések korábban is működtek, most azonban az egész régióval szeretnének kialakítani olyan gazdasági együttműködést, amely a helyiek számára is segítséget jelent.



A minisztérium kormányzati intézkedésekről, tervezett kormányzati, törvényhozási lépésekről ad előzetes tájékoztatást partnereinek, adott esetben előzetes egyeztetésekre is sor kerül - tette hozzá.



Hatékonyabb, eredményesebb lehet a fejlesztéspolitika, ha partnerként együtt tudunk működni, ennek eredménye megjelenhet abban is, hogy az európai uniós források a legjobban hasznosuljanak a következő időszakban - hangsúlyozta Navracsics Tibor.



A partnerségi megállapodást Bánhidy Péter (Heves), Miklóssy Ferenc (Hajdú-Bihar), Bihall Tamás (Borsod-Abaúj-Zemplén), Balogh Zoltán (Szabolcs-Szatmár-Bereg), Tordai Péter (Nógrád) és Sziráki András (Jász-Nagykun-Szolnok) írta alá.



Az alsópetényi Prónay-kastélyban tartott eseményen részt vett Szabó Tünde kormánybiztos, Latorcai Csaba területfejlesztési parlamenti államtitkár és Mayer Gábor fejlesztésért felelős államtitkár is.