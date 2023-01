Illegális bevándorlás

Rétvári Bence: veszélyes a Frontex új vezetőjének nyilatkozata

Az államtitkár szerint Hans Leijtens nem Európa határainak megvédésére akar koncentrálni, hanem az illegálisan érkező migránsok jogi tájékoztatására. 2023.01.26 16:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Veszélyesnek tartja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) új vezetőjének nyilatkozatát a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, szerinte ugyanis Hans Leijtens nem Európa határainak megvédésére akar koncentrálni, hanem az illegálisan érkező migránsok jogi tájékoztatására.



A bel- és igazságügyi tanács stockholmi ülésén tartózkodó Rétvári Bence csütörtökön telefonon az MTI-nek azt mondta, az ülésen ismét tárgyaltak az illegális migrációról. Megismételte: Magyarország szerint nem megnyitni kell Európa kapuit, hanem meg kell védeni Európa határait.



Hozzátette: Magyarország óriási veszélyt lát a Frontex új vezetőjének nyilatkozatában, Hans Leijtens ugyanis nem arról beszélt, hogy az EU határvédelemre létrehozott ügynökségének miképpen kell megvédenie Európa határait, hanem arról, hogy a Frontex határvédelemben közreműködő embereinek nem szabad a klasszikus határvédelmi feladatot ellátniuk, és kifejezetten támadta az illegálisan érkezők határon való visszafordítását.



Rétvári Bence megjegyezte: az új vezető - mintha a Frontex egy bevándorlási ügynökség lenne - az NGO-kkal együttműködve az illegálisan érkezők segítését, a jogaikról való tájékoztatást tartja fontosnak.



"Egészen abszurd, hogy valakik, akik a határ védelme miatt vannak ott, azok nem a határt védik, nem visszafordítják azokat, akik illegálisan, a zöldhatáron akarnak átjönni, hanem jogi segítséget nyújtanak az országba való belépéssel kapcsolatban" - fogalmazott.



Kijelentette: Magyarország megvédi a déli határát, sőt Ausztriával és Szerbiával közösen Szerbia déli határánál is ott van.



"Mi ezt az utat tartjuk jónak, és nem azt, amit veszélyes módon a Frontex új vezetője mondott. Mi elutasítjuk ezt a fajta hozzáállást" - szögezte le.



Az államtitkár szólt arról is, visszásnak tartják, hogy holland vezetője lett a Frontexnek, mert Hollandiának nincs a migrációval érintett szárazföldi határa. Hozzátette: jobb lett volna, ha az új vezető a határvédelmi ügynökség élére egy olyan országból érkezik, amelyik közelebb van a migrációs útvonalba eső határhoz.



Rétvári Bence tájékoztatása szerint az ülésen szóba került a kitoloncolások kérdése is. Azt mondta, hogy amikor nyugat-balkáni országokba toloncolnak vissza az Európai Unió területén illegálisan tartózkodókat, akkor a kitoloncolás eredményessége az 50 százalékot sem éri el. Amikor pedig ázsiai országokba kell kitoloncolni, ahonnan az illegális migránsok elsöprő tömege érkezik, ott 5-8 százalék az eredményesség.



Ez is azt mutatja, hogy a kitoloncolás nem alkalmas eszköz az illegális migráció megállítására - közölte Rétvári Bence, megjegyezve: erre csak a külső határok védelme alkalmas.