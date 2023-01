Oktatás

Helyettes államtitkár: még egy hónapig lehet jelentkezni a szakképzésbe

Még egy hónapig várják a fiatalok jelentkezését a szakképzésbe - mondta a szakképzésért felelős helyettes államtitkár kedden a Kossuth rádió, Jó reggelt Magyarország! című műsorában.



Pölöskei Gáborné azzal érvelt e képzés mellett, hogy az elmúlt két évben olyan tartalmi, módszertani változások zajlottak le a szakképzésben, amelyek vonzóvá tették az iskolatípust.



A szakképzés népszerűségét mutatja, hogy az elmúlt évben tíz továbbtanuló diákból hat a szakképzést választotta - tette hozzá.



Emlékeztetett arra, hogy a szakképzésben technikum és szakképző iskola közül választhatnak a diákok. Előbbi ötéves, érettségit és középvezetői szintű technikusi szakmát biztosít a végzősök számára, továbbá előnyt jelent a felsőoktatási felvételikor.



Vagyis ez az iskolatípus annak is ajánlható, aki például a mérnöki pálya felé orientálódik - fűzte hozzá.



A helyettes államtitkár mindkét iskolatípus nagy előnyének nevezte, hogy nem kell rögtön szakmát, csupán ágazatot - például az egyészségügyet vagy a gépipart - választani. A technikumban két év után, a szakképzőben pedig egy év után kell konkrét szakmát választani.



Előnyt jelent az ösztöndíj is, továbbá a vállalatokkal kötött munkaszerződés nyomán iskola mellett havi 100- 168 ezer forintot is megkereshetnek a tanulók.



A vállalatokkal együttműködő duális gyakorlati képzés további előnye, hogy az iskolából kikerülve a munkaerőpiaci környezetben a tanulónak nem kell újra elkezdeni a szakma elsajátítását, hiszen már pontosan tudja, hogy mi a dolga például egy gyári környezetben - mutatott rá Pölöskei Gáborné.



Elmondta: a legnépszerűbb szakirányok a járműipar, az elektronika, az informatika, a turizmus-vendéglátás és a gazdálkodás menedzsment.