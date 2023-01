Demonstráció

Kezdetét vette a pedagógusok által szervezett gördülő sztrájk

Január 23-tól gördülő munkabeszüntetést hirdettek a pedagógus-szakszervezetek. A tiltakozást hét munkanapon - így hét tanítási napon - át folytatják, a sztrájk lezárására január 31-én kerítenek majd sort. Erre a napra egyúttal szolidaritási akciót is hirdettek mindazon szakszervezeteknek, civil szervezeteknek és aktivistáknak, akik együttéreznek a pedagógusokkal és egyetértenek a követeléseikkel.



Ezen kívül pedig a közoktatásban dolgozó tanárok mellett már a szakképzésben tanítók is sztrájkolni kezdenek ezen a napon, ugyanis ezekben az intézményekben szintén egyre nő az elégedetlenség mértéke.



A január 31-ei zárónap már csak azért is bír különleges jelentőséggel, mert aznap lesz egy éve, hogy kezdetét vette a tiltakozáshullám.



"Szeretnénk napirenden tartani az oktatás ügyét, ezért döntöttünk a folytatás mellett. Muszáj változásra bírnunk a kormányt, a problémáink már a Holdról is látszanak. Ha most elhallgatunk, akkor egy még sötétebb korszak jöhet" - mondta az Indexnek Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányi tagja. A tiltakozók két újabb követelése, amivel bővítették a listát, hogy helyezzék hatályon kívül a sztrájkjogot korlátozó törvényt, illetve vonják vissza a pedagógusok kirúgására vonatkozó új kormányrendeletet.