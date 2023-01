Pandémia

Gümőkórt mutattak ki két somogyi szarvasmarha-állományban

Gümőkór-fertőzöttséget igazoltak a hatósági vizsgálatok két Somogy vármegyei szarvasmarha-állományban - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján.



Azt írták, a legtöbbször a tüdőt érintő, lassú lefolyású, emberről állatra és állatról emberre is terjedő, bakteriális eredetű betegség kórokozóját az egymástól 40 kilométerre található telepek egy-egy egyedénél mutatták ki.



Az állatoknak nem voltak tüntetik, a fertőzöttségre az éves ellenőrző vizsgálatok derítettek fényt - tették hozzá.



A Nébih jelezte, hogy a területileg illetékes hatóság intézkedett az érintett állatok levágásáról, és forgalmi korlátozást rendelt el a telepeken.



Utóbbi azt jelenti, hogy a két telepről nem szabad kivinni, vagy oda bevinni a betegségre fogékony állatokat, és egyebek mellett meg kell akadályozni a fertőzött, fertőzésgyanús egyedek érintkezését a fertőzésre fogékony állatokkal - jegyezték meg az MTI érdeklődésére.



Kérdésre válaszolva kitértek arra is, hogy a két telepen 70 szarvasmarhát tartanak, a fertőzésből eredő esetleges kárt az állam téríti meg.



A Nébih hangsúlyozta: fertőzött állat húsa közfogyasztásra nem kerülhetett a vágóhidakat felügyelő, az Európai Unióban egységes, hatósági állatorvosi rendszernek köszönhetően.



Magyarország továbbra is őrzi a "gümőkórtól hivatalosan mentes" minősítését, mivel a fertőzött telepek száma a jogszabály által megengedett érték alatt maradt - olvasható a közleményben.