Állati

Gazdái életén kívül hatvan másik kutyát mentett meg a tűztől egy törpe pincser - videó

A kiskutyájuk mentette meg az életüket – erről mesélt az RTL Híradónak egy miskolci házaspár. Kedden éjjel ébresztette őket az egyéves törpe pincserük. Kiderült, hogy már lángol a kazánház. Mire a tűzoltók kiértek, a férfinak sikerült elfojtania a lángokat. A házaspár egy kutyamenhelyet üzemeltet a telkén. Az állatvédők szerint hatvan kutya menekült meg annak köszönhetően, hogy a kiskutya időben jelzett.



Te vagy a hősünk! – dicsérte Minit Melinda, a gazdája.



„Hajnali kettőkor arra ébredtem, hogy a kiskutyánk bökdösi a fejemet, hogy keljek fel, és nézett a nappali felé. Először azt hittem, hogy csak nézelődik, de utána hallottam, hogy a kutyák kaparják az ajtót, akkor mentem hátra a kazánházhoz, hogy miért kaparnak” – mondta az RTL Híradónak Zsebesi Béla, az egyéves törpe pincser keverék gazdája, aki ahogy meglátta a lángokat, rohant, hogy eloltsa a tüzet. Ez sikerült is neki, mire a tűzoltók kiértek, de így is jókora kár keletkezett.



Télen a kutyák a kazánházban húzzák meg magukat éjszakára. Minden állatot sikerült időben kimenteni, a család szerint mindez Mininek köszönhető, aki félelmet nem ismerve a kutyamenhely lakóit is terelgette a tűz elől.



„Segített nekem terelni a többi kutyát, hogy az udvarra kerüljenek, de akkor már akkora füst volt az egész házban, hogy semmit nem lehetett látni. Csak őt láttam, hogy jön-megy, tehát abszolút nem ijedt meg, nem pánikolt be, hanem mint egy igazi tűzoltó, jött és segített” – mesélte büszkén a történtekről a törpe pincser másik gazdája, Zsebesi-Lengyel Melinda.



Mini szintén mentett kutya, a villamossínekről szedték össze néhány hónapja. Azóta túl van egy súlyos betegségen, sokáig hordták állatorvoshoz. Azóta a szobában lakik. Úgy érzem, mi kétszer megmentettük az ő életét, most ő mentette meg a miénket, illetve a társai életét – mondta Melinda.



Az RTL Híradó információi szerint a tüzet valószínűleg a kazánból kipattanó szikra okozhatta.