Oktatás-demonstráció

Pert indított a TASZ Pankotai Lilivel volt iskolája ellen

Pankotai Lili képviseletében pert indított a lány volt iskolája ellen a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mert politikai véleménye miatt zaklatták és ezzel elüldözték az iskolából. "Hiszünk abban, hogy Lili kiállása erőt adhat a tiltakozó pedagógusoknak és diáktársainak, a perrel pedig megmutathatjuk, hogy a politikai vélemény kifejezése alapjog, amit nem torolhat meg az iskola" - szögezték le a jogvédők.



Lili neve akkor vált ismertté, mikor egy október 23-i tüntetésen több tízezer ember előtt előadott egy általa írt slamet. Felszólalását sokan bírálták a médiában és egykori iskolájában, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumban is. Megalázták, pszichológiai hadviselést folytattak ellene, ezért úgy döntött, eljön az iskolából, és családjával Budapestre költözik. Azóta már az AKG tanulója, és azért döntött a per mellett, mert példát akar mutatni és felhívni a diákok, a pedagógusok és az intézmények figyelmét arra, hogy egy iskola nem engedhet meg mindent magának.



Lili ügyét nemcsak azért vállalták el, mert hisznek abban, hogy senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés a véleménye miatt, hanem azért is, mert az ország jövőjének a záloga az oktatás. Folyamatosan dolgoznak egy egyenlőbb, szabadabb oktatásért, ami elősegíti, hogy a diákok aktív állampolgárrá váljanak.



Decemberben Sziklai Tamás ügyvéddel nyolc kirúgott pedagógus ügyében munkajogi pert indítottak, emellett egy olyan per felépítésén is dolgoznak, amellyel bizonyítani tudják, hogy az állam megsérti a tanulók oktatáshoz való jogát.



A megmozdulások kezdete óta folyamatosan segítik a pedagógus-szakszervezetek munkáját is, és jogi tanácsokkal látják el a tüntetések szervezőit. A tüntetések idején telefonos forródrótot üzemeltetnek, a nagyobb tiltakozásokon pedig jogi megfigyelőik is jelen vannak, hogy a helyszínen láthassák el tanácsokkal a szervezőket és résztvevőket.