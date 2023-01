Ukrajnai háború

Menczer Tamás: a magyarellenes döntések és cselekedetek elfogadhatatlanok

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára arra szólította fel a munkácsi kistérség helyi vezetőit, hogy azonnal fejezzék be a magyarokkal szembeni atrocitásokat.



Menczer Tamás csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett bejegyezésében úgy fogalmazott: "nem pontosan értjük, hogy a magyarellenes döntések és intézkedések hogyan segítik az Oroszország ellen vívott háborúban Ukrajnát.".



Egyúttal leszögezte: a magyarellenes döntések és cselekedetek természetesen elfogadhatatlanok, "elítéljük azt, ami történt".



Az államtitkár azt is fontosnak nevezte, hogy "az elfogadhatatlan események" eddig a Munkácsi kistérségben történtek, nem egész Kárpátalján. Egyúttal reményének adott hangot, hogy ilyen magyarellenes intézkedésekkel "máshol nem kell szembesülnünk".



"Felszólítjuk a helyi vezetőket, hogy azonnal fejezzék be a magyarokkal szembeni atrocitásokat!" - írta Menczer Tamás.



Majd úgy folytatta: "felszólítjuk Ukrajna országos vezetőit, hogy haladéktalanul tegyenek meg mindent a magyarellenes döntések visszavonásáért és a korábbi állapot helyreállításáért".



Mint hozzátette, elvárják az ukrán vezetőktől, tegyenek meg mindet azért, hogy a háború ellenére Kárpátalján meglévő stabilitást megőrizzék.



"Ha Ukrajna az Európai Unió tagja akar lenni, akkor elfogadhatatlan egy nemzeti közösség folyamatos és szisztematikus zaklatása, jogfosztása" - jelezte az államtitkár.



Menczer Tamás mindezt arra reagálva tette közzé. hogy az utóbbi napokban magyar zászlókat és feliratokat távolítottak el a munkácsi járásban, valamint azonnali hatállyal felbontották a munkácsi magyar tannyelvű iskola köztiszteletben álló igazgatójának, Schink Istvánnak a munkaszerződését.