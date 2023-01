Tech

DK: Magyarországon telepedhetett le egy lehallgató-programokat gyártó cég

Magyarországon telepedhetett le a Cytrox nevű, lehallgató-programokat gyártó cég - mondta csütörtöki, online sajtótájékoztatóján a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője.



Rónai Sándor úgy fogalmazott: a cég többek között azért a Predator nevű szoftverért is felelős, ami az elmúlt években "több európai megfigyelési botrány középpontjában állt, és amellyel több tízezer ember magánéletéhez férhettek hozzá".



Az Európai Parlament Pegasus-bizottságának alelnöke több kérdést is feltett a kormánynak. A kabinet tudott-e arról, hogy ez a cég telepedhetett le Magyarországon, illetve arról, hogy a vállalkozás mivel is foglalkozik valójában - kérdezte a politikus.



Rónai Sándor arra is kíváncsi volt, hogy "ha tényleg itt van, a kormány tudtával a cég", miért tartották fontosnak, hogy éppen Magyarországon telepedjen le? A kabinet kötött-e szerződést a céggel, illetve az kap-e majd megbízást a magyar államtól kémszoftverek gyártására - sorolta felvetéseit.