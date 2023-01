Orbán szerint az EP-s börtönválogatott akár az EB-re is kijuthat

Focianalógiával kommentálta az Európai Parlament korrupciós botrányának legújabb fejezetét Orbán Viktor miniszterelnök - írja a 24.hu.



"Ha így haladunk, hamarosan annyi korrupt európai parlamenti képviselő kerül rács mögé, hogy saját focicsapatot alakíthatnak a börtönben. Ki tudja? Talán még a 2024-es EB-re kijutnak" - gúnyolódott angol nyelvű tweetjében a magyar kormányfő azon a híren, miszerint az Európai Parlament a Katar-gate korrupciós botrány miatt két újabb képviselő mentelmi jogának felfüggesztési eljárását indította el.

At this rate, soon there will be enough corrupt MEPs behind bars to form their own football team in prison. Who knows? They could even make it to the #Euro2024. It's time to #draintheswamp in Brussels! https://t.co/RbdyDGHk7R