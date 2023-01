Jótékonyság

Hetvenmillió forinttal támogatja az Ökumenikus Segélyszervezetet a Tesco

A kezdeményezés mellé állt Kovács Kokó István olimpiai bajnok ökölvívó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó és Wolf Kati énekes is. 2023.01.19 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Tesco tizenharmadik alkalommal csatlakozott az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtéséhez, amelynek során több mint 57 millió forint gyűlt össze a rászorulók javára, majd ezt az áruházlánc 60 millió forintra egészítette ki, valamint idén további 10 millió forinttal támogatja a segélyszervezetet.



Az Ökumenikus Segélyszervezet MTI-hez eljuttatott szerdai közleménye szerint a vásárlók a kampány során összesen 226 853 darab adománykupont vettek az áruházlánc üzleteiben 2022. november 14. és december 24. között. A kezdeményezés mellé állt Kovács Kokó István olimpiai bajnok ökölvívó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó és Wolf Kati énekes is.



Mint írták, a Tesco többek között a szervezet Kapaszkodó programját is rendszeresen támogatja, stratégiai partnerként pedig az ukrajnai menekülteknek nyújtott azonnali, közös segítséggel nemrég új szintre emelte együttműködését az Ökumenikus Segélyszervezettel, ezért is döntött úgy, hogy idén 10 millió forinttal járul hozzá a Segélyszervezet Folytatási Alapjához.