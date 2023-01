Oktatás

Megemelték a sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatást

Az első sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése alapvetően 35 éves korig jár, de gyermekvállalás esetén megszűnik a korhatár. 2023.01.18 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A korábbi 50 ezer forintról 58 ezer forintra emelkedett januártól az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott kormányzati támogatás - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában.



Nagy-Vargha Zsófia a fiatalok támogatását szolgáló intézkedésekről elmondta, az első sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése alapvetően 35 éves korig jár, de gyermekvállalás esetén megszűnik a korhatár. Ugyanez igaz a fiatalok jogosítványszerzésének támogatására is - folytatta, hozzátéve: a sikeres KRESZ vizsga díját 25 ezer forintos értékhatárig visszafizetik a húsz év alattiaknak, de aki kisgyermekkel van otthon - legyen szó akár egy gyeden lévő nagyszülőről - korhatár nélkül élhet a támogatási formával.



A helyettes államtitkár az elmúlt évek egyik legfontosabb, legemblematikusabb intézkedésének nevezte a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentességét, amellyel a kormány 2022 januárjától segíti a fiatalok munkaerőpiacra lépését.



Rámutatott: ennek a támogatási formának folytatása is van azok számára, akik családalapításban gondolkodnak, hiszen ettől az évtől valamennyi harminc év alatti édesanya mentesül az szja megfizetése alól.



Nagy-Vargha Zsófia kitért a babaváró támogatásra is, amely "hitel ugyan, de ha megszületik a harmadik gyermek, akkor átváltozik családtámogatási formává".



Fontos, hogy a fiatalok a jövőjük tervezésekor lássák, életük mely pontján milyen segítségre számíthatnak az államtól - húzta alá a helyettes államtitkár, aki szerint a kormány kiszámítható rendszert biztosít a fiataloknak.



Emlékeztetett a 2008 óta futó Nemzeti Tehetség Programra is, amelyet - közlése szerint - az utóbbi években egyre több tartalommal és több forrással hirdetnek meg. Eddig összesen 19 ezer projekt kapott támogatást 33 milliárd forint értékben, és évente 300-350 ezer tehetséges fiatalt érnek el a program révén - összegezte.



A helyettes államtitkár jelezte továbbá, hogy hamarosan meghirdetik a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram soron következő pályázatait is. Tájékoztatása szerint 2023-ban a lelki egészség témája kerül középpontba, ezért olyan ifjúsági szervezetek pályázatait várják, amelyek programjában ez a tematika megjelenik.



Nagy-Vargha Zsófia leszögezte: a fiatalok támogatásával a kormány legfőbb célja az, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen. Hozzátette, fontos az értékalapú közösségek támogatása, az elsődleges közeg pedig a család.