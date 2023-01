Önkormányzat

Kifogásolt az ivóvíz minősége Szigetváron, szerdától tartálykocsi jár

Szerdától tartálykocsis vízellátást biztosítanak Szigetváron, mert kifogásolttá vált a vezetékes ivóvíz minősége - közölte a helyi víziközműveket üzemeltető Baranya-Víz Zrt. az MTI érdeklődésére kedden.



Vass Péter (Szigetvárért Tisztességgel Egyesület), Szigetvár polgármestere az elmúlt pénteken tájékoztatta a lakosságot a város hivatalos oldalán arról, hogy a településen szolgáltatott vezetékes ivóvíz "sárgásbarna színű, kellemetlen szagú, és sem főzésre, sem ivásra nem alkalmas". Közölte azt is, hogy a "tarthatatlan állapot" megszüntetése érdekében felvette a kapcsolatot a "döntési pozícióban levő, felelős beosztásban lévő emberekkel".



A Baranya-Víz Zrt. az MTI érdeklődésre kedden azt közölte, hogy egy közelmúltban lezajlott, 1,3 milliárd forintból megvalósított ivóvízminőség-javító program keretében megépült, jelenleg próbaüzem alatt álló, kétezer háztartást kiszolgáló vízműtelep ellátási területén "tapasztalható másodlagos vízminőségromlás a fogyasztóknál".



A vizsgált vízmintákban a vastartalom a rendeletekben előírt határértékek többszöröse volt bizonyos helyszíneken, míg a társasházakban több alkalommal vett ivóvízmintákban a vasbaktériumok száma meghaladta a kormányrendelet szerinti határértéket - írták.



Megjegyezték: nem mindegyik háztartásban jelentkezik a vízminőségromlás. A panaszok elsősorban a vas és acél csővezetékekkel szerelt ingatlanokban élőktől érkeztek, Szigetvár nyugati részéből, míg az ellátási területeken működő iskolákban és óvodában nem tapasztaltak vízminőségromlást.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a "vasbaktériumok által okozott másodlagos vízminőségromlás nem jelent veszélyt az egészségre, de okozhat kellemetlen szagokat és eltömítheti a csöveket".



A tájékoztatás szerint többször jelezték a problémákat a beruházás kivitelezőjének, a nagykanizsai Szabadics Építőipari Zrt.-nek, ugyanakkor az eddig elvégzett, a vezetékek mosatásával járó beavatkozások még nem vezettek eredményre.



Közölték, a fejlesztés keretében megvalósított vízműtelep próbaüzeme jelenleg is zajlik, az csak akkor zárulhat le sikeresen, ha a szolgáltatott ivóvíz paraméterei, minősége a szabvány szerinti.



Kiemelték: a Baranya-Víz Zrt. üzemeltetőként a rendelkezésére álló eszközeivel, humán erőforrásával mindent megtesz annak érdekében, hogy a vízminőség helyreálljon, addig is - az önkormányzattal együttműködésben - tartálykocsis vízellátást biztosít a településen szerdától naponta reggel nyolc és este nyolc óra között.