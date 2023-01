Rendőrgyilkosság

Megszólalt a rendőrgyilkos - megvédeni szerette volna a felette lakó idős hölgyet

A rendőrgyilkossággal gyanúsított Sz. Szilárd állítása szerint megvédeni szerette volna a felette lakó idős hölgyet, a kiérkező rendőröknek pedig önként adta át a kését - mondta a gyanúsított kirendelt védője vasárnap az M1 aktuális csatorna híradójában. A férfit vasárnap letartóztatta a bíróság, a végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett.



Mikófalvi Ádám beszámolója szerint védence vasárnap tett vallomásában azt mondta, hogy aggasztó, nyöszörgő hangokat hallott a felette lakó idős hölgy lakásából kiszűrődni, emiatt törte be az ajtót. Nyilatkozata szerint a kést is ekkor vette magához, hogy esetlegesen meg tudja védeni az idős hölgyet, ám később önként átadta a kést az ő segélyhívására kiérkező rendőröknek.



A BORS meglátogatta a traumatológián fekvő férfit és megkérdezték, hogy a január 12-i események után, és azok ismeretében, hogy ember az életét vesztette, tiszta-e a lelkiismerete. A férfi ezt válaszolta: Általában tiszta a lelkiismeretem!



Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője a híradónak azt nyilatkozta, hogy a szökés, elrejtőzés veszélyét látta megállapíthatónak a bíróság, valamint a bűnismétlés reális veszélye is fennáll a gyanúsított esetében, mivel novemberben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság, és ennek próbaideje alatt történt az újabb cselekmény.



Január 12-én, csütörtökön este állampolgári bejelentés miatt érkezett ki a rendőrség a XI. kerületi, Lecke utcai társasházhoz, amelynek a rendőrökre is támadó lakója kalapáccsal törte be egyik szomszédja ajtaját. Az intézkedés közben a 35 éves férfi próbálta megakadályozni megbilincselését, és a kiérkező mindhárom rendőrt megszúrta egy 17 centiméter pengehosszúságú késsel.



A támadásban egy rendőrt szívtájékon érte az egyik szúrás és meghalt, egy rendőr a combján, egy másik a karján és a mellkasán szenvedett szúrt sérülést. A sérült rendőrök - rövid üldözés után - támadójukat a helyszín közelében elfogták.



Pintér Sándor belügyminiszter hősi halottá nyilvánította és soron kívül rendőr főhadnaggyá nevezte ki a néhai Baumann Péter rendőr főtörzsőrmestert.



Vasárnap a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) több, hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt rendelte el a férfi letartóztatását február 15-ig. Annak helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölték ki.