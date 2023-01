Családpolitika

Hornung Ágnes: tovább emelkedett a családtámogatások összege

Tovább emelkedett a családtámogatások összege - írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Facebook-oldalán szombaton.



Hornung Ágnes arra emlékeztetett, hogy a gyermekgondozási díj (gyed) maximális összege 2010 óta a háromszorosára, a gyermekek otthongondozási díja (gyod) pedig négy év alatt több mint a duplájára nőtt.



Az államtitkár hivatkozott a tárcának a kormany.hu oldalra feltöltött közleményére, amely szerint a kormány a szankciós válság ellenére is megvédi a családtámogatásokat, sőt ezek összege idén tovább nő.



A minimálbér-emeléssel az úgynevezett diplomás gyedben részesülők is magasabb összegre számíthatnak. A januári ellátásokat így már emelt összegben kapják kézhez az érintettek a februári kifizetéskor.



A kormány számára 2010 óta kiemelt jelentőségű a gyermeket nevelő családok támogatása. Ennek részét képezi, hogy 2010-hez képest a gyed havonta folyósítható maximális összege 2023-ra több mint háromszorosára nőtt - írták.



A minimálbér január 1-jei növekedésével a gyed maximális összege elérte a bruttó 324 800 forintot, míg a diplomás gyed az alapképzésben részt vevő hallgatóknál 162 400 forintra, a mesterképzésben részt vevők esetében 207 480 forintra emelkedett.



A 30 év alatti anyák január 1-jétól érvényes személyijövedelemadó-mentessége a gyed és a diplomás gyed összegére is vonatkozik, így ezeket az ellátásokat magasabb nettó összegben kaphatják kézhez az érintettek, hiszen az ellátások összegét kizárólag 10 százalék nyugdíjjárulék-levonás terheli, a 15 százalékos személyijövedelemadó-előleget nem kell belőle levonni.



Az adómentesség természetesen a csecsemőgondozási díj (csed) összegéből is érvényesíthető - emelték ki. Mivel 2021. július 1-jétől a csed mértéke a korábbi 70-ről 100 százalékra emelkedett, a 30 év alatti gyermeket vállaló nők esetében a személyijövedelemadó-mentességnek köszönhetően az ellátás összege a korábbi bruttó fizetésükkel megegyező lehet.



A minimálbér emelkedésének hatására január 1-jétől nőtt az önellátásra képtelen gyermeket gondozó szülőknek járó gyod összege is. A gyod mértéke a bevezetéskor, 2019-ben bruttó 100 ezer forint volt havonta. A kormány vállalta, hogy az ellátás összege évről évre növekedve 2022-re eléri a minimálbér szintjét, vagyis 2023-ban a minimálbér emelkedésével a gyod összege is 232 ezer forintra nőtt - írták.