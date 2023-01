Energiaválság

Csökkenti a közvilágítást a nyíregyházi önkormányzat

Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt, a költségcsökkentés érdekében a közvilágítás üzemben lévő 17 600 lámpatestje közül várhatóan több mint ezret kikapcsolnak a hónap végéig Nyíregyházán - tájékoztatta a város önkormányzata pénteken az MTI-t.



Azt írták, a közvilágítási rendszerben rejlő megtakarítási lehetőségekkel már korábban is foglalkozott a város közgyűlése, most a megvalósítási szakasz következik a biztonsági szempontok figyelembevételével.



A város közigazgatási területén a közvilágítással kapcsolatos feladatokat a NYÍRVV Nonprofit Kft. látja el.



"Az energiaköltségek csökkentésére a szakemberek a működő fényforrások egy részének leszerelés nélküli kikapcsolását látták megvalósíthatónak" - közölte az önkormányzat.



A közlemény szerint ez a közvilágítás megritkítását jelenti, a nem egymás melletti fényforrások kikapcsolásával.



A beépített teljesítménycsökkenés a nagykörutat, a Nyíregyházára bevezető főutakat és az egyéb jelentősebb utakat érinti. A lakóutcákban a lakosság biztonságérzete, az élet- és vagyonbiztonság, valamint a közlekedésbiztonság megőrzése miatt nem tervezik lámpák kikapcsolását, és változatlan marad a gyalogátkelőhelyek és lehetőség szerint a csomópontok megvilágítása is.



Hozzátették, a jelenlegi árakkal számolva a döntés nagyságrendileg 100 millió forintos megtakarítást eredményez.



"Az intézkedés megvalósításának várható végső időpontja január 31." - áll a közleményben.