Gyilkosság

Rendőrgyilkosság - A magyar rendőrséget is fel kellene szerelni testkamerákkal

Az MSZP nevében Harangozó Tamás, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke az MTI-nek küldött közleményében azt írta, az Újbudán történt rendőrgyilkosság "fájdalmasan élesen hívja fel a figyelmet arra, milyen veszélyeket rejthet a rendőri hivatás". Közölte, az MSZP részvétét fejezi ki a szolgálatteljesítés közben életét vesztett rendőr hozzátartozóinak és az egész rendőri szervezetnek, a másik két rendőrnek pedig mielőbbi felépülést kívánnak.



Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnöke közösségi oldalán azt írta, "borzasztó tragédiára ébredt az ország". Hozzátette: a szolgálatteljesítés közben halálra késelt 29 éves rendőr sok más társához hasonlóan arra esküdött fel, hogy akár az élete árán is védje a biztonságunkat és a rendet, halála mégis felfoghatatlan veszteség. Közölte: a DK egész közössége nevében osztoznak az elhunyt rendőr családjának gyászában.



Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, frakcióvezető-helyettese Facebook-bejelentkezésében arról beszélt, a párt osztozik a szolgálatteljesítés közben hősi halált halt rendőr hozzátartozóinak gyászában, akinek javasolják posztumusz előléptetését, továbbá, hogy az elfogásban részt vevő rendőröket részesítsék soron kívüli elismerésben.



Hozzátette: országgyűlési képviselőként kezdeményezi a rendőrök szolgálatteljesítés közbeni fegyverhasználati jogának szélesítését, valamint az állomány szúrás- és vágásálló mellénnyel való felszerelését is.



Szecsődi Patrik, a Mi Hazánk helyi önkormányzati képviselője kezdeményezte, hogy Újbuda saját halottjának nyilvánítsa Baumann Pétert, a temetés költségeit is átvállalva. A párt néma megemlékezést, közös mécsesgyújtást tart péntek este az újbudai rendőrkapitányság előtt.



A Jobbik Magyarországért Mozgalom Facebook-oldalán azt írta, részvétüket és együttérzésüket fejezik ki a meggyilkolt rendőr családjának.

Sas Zoltán, a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott: biztos abban, hogy a magyar rendőrséget is fel kellene szerelni testkamerákkal, ezeknek egyrészt lenne visszatartó erejük, másrészt pontosan vissza lehetne követni, hogy mi és hogyan történt egy-egy intézkedés során.



A mostanihoz hasonló eseteknél nyilván meg kell várni, hogy az ügyet teljes mértékben kivizsgálják, és csak utána kell levonni a következtetéseket, de egy biztos: egy fiatal rendőr meghalt, kettő pedig súlyosan megsérült - írta részvétét kifejezve a családnak és a bajtársaknak.



Barabás Richárd (Párbeszéd), Újbuda alpolgármestere közösségi oldalán azt írta: "felfoghatatlan, hogy egy ilyen eset megtörténhet", és őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, barátainak, kollégáinak. A kórházban ápolt két másik rendőrnek mielőbbi felépülést, családjuknak és barátaiknak sok erőt kívánt, és jelezte, Újbuda Önkormányzatának épületeire felvonják a fekete zászló tiszteletük és részvétük jeleként.



Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Facebookon azt írta, a Vasóba tartó vonatról felhívta Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitányt, hogy tájékozódon az Újbudán történt "döbbenetes rendőrgyilkosság miatt". Jelezte: felajánlotta, hogy ha bármiben tud segíteni a Fővárosi Önkormányzat, azt megteszik, egyúttal részvétét fejezte ki a családnak.



Csütörtökön este három intézkedő rendőrt késsel sebesített meg egy férfi Újbudán, majd az utcára menekült, ahol az egyik járőr figyelmeztető lövést követően lábon lőtte, és elfogták. A három sérült rendőrt, illetve a lábon lőtt támadót kórházba vitték. A XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban életét vesztette.