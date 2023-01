Ukrajnai háború

Szijjártó Péter: a kommunikációt fenn kell tartani, különben nincs remény a békére

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett Szjarhej Alejnyikkal, Fehéroroszország új külügyminiszterével, és a két politikus egyetértett, hogy a kommunikációs csatornákat fenn kell tartani, mert ezek elzárása a béke reményének feladását jelentené.



Szijjártó Péter azt írta szerdán a Facebookon, hogy novemberben sokként érte őket korábbi kollégájuk, Vlagyimir Makej halála. "Az új kollégát is jól ismerem, mert miniszterhelyettesként dolgozott az elmúlt időszakban" - fogalmazott Szjarhej Alejnyikról.



"Most elmondtam neki, hogy az Ukrajnában zajló háború nagyon sok kárt és gondot okoz nekünk mint szomszédos országnak, gazdasági, energiabiztonsági és biztonsági tekintetben egyaránt" - emelte ki a tárcavezető. Ezért Magyarország a mielőbbi békében érdekelt, a nemzeti érdekeinkkel pedig ellentétes minden olyan döntés és intézkedés, amely a háború meghosszabbításának vagy eszkalációjának kockázatát hordozza magában - hangsúlyozta.



Közölte azt is, hogy a szankciók által nem érintett gazdasági területeken folytatják az együttműködést, főként a gyógyszeriparban, az egészségügyi eszközök és a mezőgazdaság területén.



"Kértem kollégámat arra is, hogy segítsék a Belarusz nyugati határán feltorlódott, veszteglő magyar kamionosokat" - írta Szijjártó Péter.