Koronavírus-járvány

NNK: továbbra is emelkedik a szennyvízben a koronavírus koncentrációja

Továbbra is emelkedik a szennyvízben a koronavírus koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán a honlapján.



Azt írták, hogy a szennyvízben mért koronavírus-örökítőanyag mennyisége az 1. héten országos átlagot tekintve továbbra is nő.



Emelkedő tendencia figyelhető meg Budapest mindhárom szennyvíztisztítójának ellátási területén, valamint Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsett és Szombathelyen - tették hozzá, megjegyezve, enyhe csökkenés egyedül Tatabányán tapasztalható.



Az NNK közölte azt is: a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja Nyíregyházán, Pécsen és Kaposváron a magas, míg 19 településen az "emelkedett" tartományba esik.