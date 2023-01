Jótékonyság

Ökumenikus segélyszervezet: megduplázódott a 1353-as adományvonallal adományozható összeg

Január 1-jétől 250-ről 500 forintra növelte a 1353-as adományvonalának egyszeri felhívásával adományozható összeget az Ökumenikus Segélyszervezet - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. A 12 éve állandó összeg növelését az árak emelkedése indokolta.



Hozzátették: az elmúlt évtizedben a segélyszervezet támogatásának egyik legnépszerűbb módjává vált a 1353-as adományvonal, amelyet egy-egy gyűjtés keretében, egy-egy kampány hatására akár százezrek tárcsáztak.



A közleményben idézték Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatóját, akinek elmondása szerint "éppen adományozóik jelezték nagy számban", hogy ideje lenne a segélyszervezetnek is magasabb összegben meghatározni az egyszeri hívással vagy sms-sel adható adományt annak érdekében, hogy egy hívás is valóban jelentős segítség legyen.



A segélyszervezet köszönetet mondott mindenkinek, aki valaha is tárcsázta a 1353-at, azoknak pedig külön is, akik ezt rendszeresen megteszik.



Kiemelték, az adományvonal működése az adományösszegtől eltekintve változatlan marad, az egész ország területéről, minden szolgáltatótól hívható, és az azon keresztül érkező adományokat a segélyszervezet mindig az adott időszakban meghirdetett célokra fordítja. Közölték azt is, az adományösszeg változtatásához szükséges átállás január 10-ig minden szolgáltatónál megtörtént.